В Новополоцке задержали 34-летнего капитана милиции. Его подозревают в нелегальном наркообороте

34-летний сотрудник Новополоцкого отдела Департамента охраны подозревается в нелегальном наркообороте. Об этом сообщила в Telegram официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





«Установлено, что 34-летний капитан милиции купил в интернет-магазине семена конопли и вырастил из них в квартире знакомого не менее трех кустов. В последующем из зелья офицер приготовил марихуану», — сказано в сообщении.





После обысков в квартире подозреваемого и его знакомого оперативники нашли более 30 граммов наркотика. В организме милиционера также были обнаружены следы запрещенного средства. Со слов задержанного, он хранил каннабис для собственного потребления.





В отношении офицера возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Проверяется его причастность к преступлениям, связанным со сбытом наркотиков.







