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"Слушай Батьку!" Как жители Дроздов стали теневыми медиамагнатами Беларуси

25.07.2019 12:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

История о том, как певица Алеся вместе с другом Лукашенко через аффилированные юрлица подмяли под себя почти весь рынок теле- и радиорекламы Беларуси.

"Слушай Батьку!" Как жители Дроздов стали теневыми медиамагнатами Беларуси
Анатолий Ярмоленко и ансамбль “Сябры”
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Собственники селлера “ВиАйБел”

Как выяснилось несколько лет назад, один из самых роскошных коттеджей в элитном посёлке Веснинка (он же «Дрозды-2») для власть имущих построил себе… Анатолий Ярмоленко. 

Безусловно, народный артист Беларуси известен на всём постсоветском пространстве, а также всегда был дружен с властью: на предвыборном концерте Лукашенко в 2006 году его ансамбль «Сябры» исполнил бессмертный шлягер «Слушай Батьку!», а сейчас Анатолий Ярмоленко оправдывает призыв в армию магистрантов и аспирантов. 

Но всё же, неужели одними гастролями можно было заработать на особняк покруче, чем у высших должностных лиц и олигархов местного пошиба?

Однако расследование belsled.org частично пролило свет на источник богатства Анатолия Ярмоленко. 

Самый популярный молодёжный телеканал Беларуси – ТНТ-International – принадлежит фирме ООО «Трио Медиа», собственниками которой с 2015 года являются другой житель Веснинки – личный друг Александра Лукашенко Сергей Тетерин, – а также дочь Анатолия Ярмоленко Ольга Минец, более известная как певица Алеся

В общем, «кудесница леса» вдруг стала успешной бизнес-вумен и наверняка помогла отцу с постройкой коттеджа-амфитеатра. Кстати, именно она в 2018 году официально приобрела особняк певца за символическую плату в 50 тысяч долларов.

Как выясняется, информация из предыдущего расследования была лишь верхушкой айсберга. За последние несколько лет Ольга Минец вместе с Сергеем Тетериным через аффилированные юрлица подмяли под себя почти весь рынок теле- и радиорекламы, тем самым став теневыми медиамагнатами Беларуси.

Прежде чем продолжить, необходимо сделать лирическое отступление и вкратце рассказать о том, как устроен рекламный рынок в медиасфере Беларуси.


Как известно, главная доходная статья любого медиа – это продажа рекламы. С развитием медиарынка крупным СМИ стало более выгодно не содержать собственную рекламную службу, а поручить эту деятельность самостоятельным фирмам-посредникам, которые называются медиаселлерами. В задачи селлера входит продажа рекламных возможностей СМИ рекламодателям и рекламным агентствам.

Естественно, самые прибыльные селлеры работают со СМИ с самой дорогой рекламой – то есть, с телеканалами. Но чтобы грамотно купить или продать рекламу, необходимо обладать достоверной информацией о рейтингах телеканала в различное время вещания, а также о качественных характеристиках его аудитории. Вся эта информация замеряется специальными фирмами-измерителями.

В Беларуси существуют два телевизионных селлера. Старейшим из них является фирма «ВиАйБел» (VIBel), созданная в далёком 1999 году. В настоящее время она занимается продажей рекламы на таких телеканалах как ОНТ, СТВ, РТР-Беларусь, ТВ3-Бел, БелМузТВ. С 2019 года она также обслуживает значительный сегмент радиорынка: Юмор ФМ, Русское радио, РОКС, Мелодии Века и другие.

Второй телевизионный селлер пришёл на белорусский рынок с 2014 года после того, как Белтелерадиокомпания провела соответствующий тендер и заключила контракт с фирмой «Алькасар Медиа Сервис». Обе фирмы изначально являлись ответвлениями одноимённых престижных российских компаний.

Однако, как следует из информации регистра юрлиц, 31 декабря 2015 года «ВиАйБел» на 99% отошёл фирме ООО «ФлуменИнвест», которая на 50% принадлежит известной фирме Сергея Тетерина «БелГлобалСтарт».

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Что касается «Алькасар Медиа Сервис», то всего через полтора месяца после заключения контракта с БТ он был полностью переоформлен на  кипрскую фирму «Русат Сателайт Лимитед». Узнать её собственников  затруднительно, но по косвенным признакам можно определить, с кем она связана.

При внимательном рассмотрении выписки из регистра юрлиц выясняется, что юридический адрес, е-мэйл и контактный телефон «Алькасар Медиа Сервис» полностью совпадают с вышеупомянутой фирмой Сергея Тетерина и Ольги Минец ООО «Трио Медиа».

Теперь насчёт измерения рейтингов телеканалов и радиостанций. Этот рынок в Европе (за редким исключением) поделен между тремя профессиональными международными корпорациями, одна из которых даже выиграла в Беларуси соответствующий конкурс в 2011 году.


Но в нашей стране социология – дело государственной важности, поэтому исследованием аудитории всех телеканалов и радиостанций сейчас занимается ЧУП «Реальное измерение», директором которого является бывший заведующий сектором социологии СМИ и ИТ Института социологии НАН Беларуси Виталий Студент, а собственником, похоже, – его отец Сергей Студент.

В 2018 году на этом рынке появился посредник – единый заказчик измерений аудитории телевидения и радио, который оплатил проведение исследований на несколько лет вперёд и теперь продаёт доступ к базе данных всем рекламным агентствам и рекламодателям.

Этим единым заказчиком стала фирма «АМГ-Консалт», 90% которой оформлено на кипрскую фирму «Абрима Энтерпрайзис Лимитед». Не нужно лезть в кипрские реестры, чтобы обнаружить, что у «АМГ-Консалт» всё тот же е-мэйл, что и у «Трио Медиа», а зарегистрирован он на всё тот же контактный телефон, который принадлежит директору «АМГ-Консалт» Виктории Савчиц (Мержва), ранее работавшей на телеканале БелМузТВ.


Контактная информация из регистра юрлиц

И это ещё не всё. Кроме телевидения и радио достаточно прибыльным является и рынок интернет-рекламы. В белорусском сегменте интернета действуют три селлера: WebExpert, Admixer и ENTER NET AV.

Последний – самый молодой из трёх, зарегистрирован в 2016 году. За короткое время фирме удалось занять солидное положение на рынке. В настоящее время ЭнтерНэтАВ продаёт белорусской аудитории баннерную и мобильную рекламу на куче белорусских и российских сайтов от kyky.org до Лента.ру, торгует видеорекламой на популярных видеосервисах вроде Megogo или Rutube, а также является эксклюзивным партнером Яндекса в Беларуси по продаже рекламы на главной странице.


Так вот, 80% фирмы «ЭнтерНэтАВ» принадлежит… всё той же Ольге Минец.

Кстати, о БелМузТВ. 10% телеканала также принадлежит Ольге Минец, остальные 90% – фирме-соучредителю «Трио Медиа», ООО «АМГ-Информ», за которой находим всё ту же кипрскую фирму «Абрима Энтерпрайзис Лимитед».

В свою очередь, фирме «Трио Медиа», кроме ТНТ-International, с 2017 года принадлежит ещё и 50% компании ООО «Добровидение», которая является правообладателем телеканала ВТВ. Сетка вещания этого канала в основном состоит из продукта российского СТС, поэтому неудивительно, что он входит в десятку самых популярных каналов Беларуси, а среди аудитории в возрасте до 44 лет занимает седьмое место.



Напоследок несколько слов о ещё одном человеке, который, надо полагать, и является третьим в том самом «трио». В прошлом расследовании мы мельком упомянули мужа Ольги Анатольевны, за которого она вышла замуж в 2011 году. Это Леонид Игоревич Минец, который с 2007 по 2011 год был одним из собственников телеканала БелМузТВ.

Поскольку СМИ называли его владельцем канала БелМузТВ ещё в 2016 году, а сам он преимущественно проживает на Кипре, рискнём предположить, что именно он является конечным бенефициаром и ООО «АМГ-Информ», и всех кипрских фирм нашего расследования.

Леонид Минец – крайний справа

Думаем, никому не нужно объяснять, как фигурантам нашего расследования удалось добиться таких невероятных успехов в бизнесе. С Сергеем Тетериным всё понятно – играл в теннис с Лукашенко, косил с ним траву и собирал арбузы, поэтому теперь для него все дороги открыты. Певица Алеся тоже не последний человек в нашей стране. А вот её муж… 

По сообщениям СМИ, Леонид Минец и до брака имел некий бизнес в Австрии. Может, он действительно просто успешный предприниматель? Может, и так.

Вот только при попытках найти хоть какую-то информацию о его успехах в странах Европы, можно наткнуться лишь на пару новостей про некоего гражданина Беларуси по имени Леонид Минетс, которого в 2009 году суд Латвии признал виновным в мошенничестве и приговорил к штрафу, а через 3 года – ещё и к компенсации ущерба государству в размере почти 1.7 миллионов долларов...
 
Теги: Новости
 
 
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История о том, как певица Алеся вместе с другом Лукашенко через аффилированные юрлица подмяли под себя почти весь рынок теле- и радиорекламы Беларуси.
 
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