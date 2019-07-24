Саснович о расставании с тренером: «У нас разное понимание. Он видел мой теннис по своему, я – иначе»

– Первое, что я хочу отметить, что я вернулась к своему бывшему тренеру, Александру Ленючеву. Сейчас мы с тренером пытаемся вернуть мою игру, которая была «до»: нужно использовать больше вращения справа и особенно слева, подачу вернуть осмысленную, вернуться к качественной игре. Потому, что за два месяца я немного потеряла «свою игру». Возможно, по технике картинка выглядела красиво, но результата не было. Неделя, месяц, я не знаю, сколько мне понадобится, чтобы вернуться. Считаю, что сегодня я реализовала всё, что успела натренировать за эту неделю, хотя времени не так много было. Полагаю, что меня не хватило в физическом аспекте. Нужно трудиться над физической подготовкой, над выносливостью.





- Но ты уходила после матча с улыбкой.





– Я стараюсь достаточно позитивно мыслить и не загоняться. Такое бывает. Возможно, это путь к чему-то большему.





- Скажи о смене тренера. Все-таки почему ты ушла от Платеника? Ты потеряла некоторые свои компоненты, которые были сильны?





– Можно сказать, что мы просто не подошли друг к другу. Разные люди. У нас разное понимание. Он видел мой теннис по своему, я – иначе. Ничего плохого или хорошего я сказать не могу.









- Судя по тому, что произошло в связи со сменой тренера, ты не жалеешь о своем решении?





– Сейчас, я точно знаю, что Александр – единственный человек, который может помочь на данном этапе моей карьеры. Каждому человеку нужно найти своего тренера, а он знает мои слабые и сильные стороны, он над ними трудится. Мы трудимся. Будем продолжать трудиться для достижения результата, – сказала Саснович.