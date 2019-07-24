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Водитель не закрыл дверь: автобус наехал на выпавшую из салона бабушку
Источник материала: Партизан
24 июля около 12:25 часов 55-летний житель Бреста, управляя городским маршрутным автобусом «МАЗ», двигался по маршруту №7 с открытой средней дверью салона.
На ул. Орджоникидзе по время движения при выполнении поворота через открытую дверь на проезжую часть выпала 86-летняя брестчанка, после чего на неё произошел наезд.
В результате ДТП женщина получила телесные повреждения в виде открытого перелома левой голени и была госпитализирована в реанимацию УЗ «Брестская городская больница СМП»,
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24 июля около 12:25 часов 55-летний житель Бреста, управляя городским маршрутным автобусом «МАЗ», двигался по маршруту №7 с открытой средней дверью салона.
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