Строящаяся в Москве футуристическая православная церковь победила в американском конкурсе

Источник материала: Tut.by

Проект храма священномученика Игнатия Богоносца на Верейской улице стал победителем международного конкурса религиозной архитектуры Faith & Form Awards. Об этом говорится в пресс-релизе Москомархитектуры.





Эту православную церковь построят в стиле минимализм. Одну из стен храма сделают прозрачной, фасады и крышу накроют стеклофибробетоном и стеклопластиком, а крест на куполе будет с подсветкой.





Церковь спроектирована Саидом Джабраиловым из бюро «Архитекторы А.Р.Е.А.Л.» и Валерием Лизуновым с Анжелой Моисеевой из бюро Archpoint.

— Мы хотим построить современный и комфортный для всех поколений прихожан храм, который при этом будет восходить к традициям псковско-новгородского зодчества. Внутреннее убранство содержит небольшое количество деталей, но все они функциональны. Предусмотрены вытяжки, чтобы свечи не коптили помещение, гардероб, чтобы прихожанам не было жарко и они не складывали куртки в пространстве для молитв. Мы попытались спроектировать храм с заботой о людях, которые будут в нем находиться, — рассказал руководитель бюро Archpoint Валерий Лизунов.









Премия в области религиозного искусства и архитектуры Faith & Form Awards была учреждена в 1978 году в США. В прошлом году в шорт-лист вошло 127 работ более чем десятка конфессий.