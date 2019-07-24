Перекуп обещал помочь продать авто: забрал его, нашел покупателя, а деньги оставил себе

Источник материала: Tut.by

Парни попросили минчанина помочь продать Mercedes, который они пригнали из России. Посредник получил для этого доверенность, забрал авто и год обещал помочь. Ребята не дождались денег и обратились в милицию. Оказалось, что за это время машину перепродали несколько раз. "Помощника" задержала милиция.





В 2014 году трое молодых людей решили заработать денег на перепродаже автомобилей. Для этого двое приятелей скинулись и купили в России Mercedes за 45 тысяч долларов. После покупки авто третий парень, который помогал выбирать машину, посоветовал своего 38-летнего знакомого из столицы, который занимался продажей авто и мог бы помочь в этом компании.

В Минске парни обратились к этому мужчине, тот пообещал, что продаст автомобиль в течение года. Посредник попросил оформить генеральную доверенность на машину.

Год он обещал продать авто, но мешали разные обстоятельства. А еще через какое-то время посредник пояснил, что никакого обещания о продаже авто он не давал, а транспортное средство забрал в счет долга их общего знакомого.

После такого заявления друзья обратились в милицию. Оперативники установили, что посредник был ранее судим за мошенничество. Мужчину задержали. Выяснилось, что Mercedes уже несколько раз перепродали, в данный момент он находится в России.

Материалы проверки переданы в Московский РОСК, следователи которого дадут правовую оценку действиям задержанного.