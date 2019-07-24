Источник материала: Новости Дзержинска

Для того чтобы сформировать у детей правильное поведение на улицах и дорогах, закрепить знания по правилам дорожного движения в Скирмантовской сельской библиотеке прошла игротека по правилам дорожного движения «Красный, желтый, зеленый».

Библиотекарь Нелли Сергеевна Янковская напомнила детям, что означает каждый сигнал светофора, где лучше всего кататься на велосипеде и многое другое о безопасности на дорогах.

В игровой форме ребята узнали, кто является участником дорожного движения, научились различать виды транспортных средств. Маленькие пешеходы познакомились с правилами движения по тротуарам и обочинам, а также правилами перехода проезжей части. С большим удовольствием дети играли в интересные подвижные игры: «Перейди улицу», «Светофор», отгадывали загадки о транспорте, вспоминали пословицы, сказки и мультфильмы о водителях и пешеходах. Очень понравился интерактивный ресурс по изучению правил дорожного движения «Знай и соблюдай ПДД!». Так в игровой форме дети легко смогли повторить основные правила безопасного поведения на дорогах.







