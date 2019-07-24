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«Сбавь скорость!»

25.07.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий в связи с несоблюдением скоростных режимов 26 июля пройдёт Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Сбавь скорость!».

«Сбавь скорость!»

Превышение скорости на дороге всего
на 10 км/ч
могут отделять безопасное торможение от серьёзной аварии: не бывает безопасного превышения скорости. Превышение скорости всего на 10 км/ч увеличивает остановочный путь на десятки метров.
«Незаметная» скорость
Комфорт и лёгкость управления современных автомобилей имеют обратную сторону — водители «не замечают» скорость, оценивая её «на глаз» заметно ниже, чем она есть на самом деле.
Уже 40 км/ч
достаточно, чтобы сделать неуправляемым даже полноприводный автомобиль. В сложных дорожных условиях, таких как дождь и гололёд, осмотрительные водители стараются не разгоняться даже до скоростей, разрешённых дорожными знаками и ПДД.
«Без тормозов»
может остаться ваш автомобиль даже на сухом и чистом асфальте. В жаркий летний день на прямом солнце температура асфальта может превышать 50°С. К сожалению, немногие водители учитывают, что сцепление шин с дорогой в таких условиях резко ухудшается, и тормозной путь может значительно удлиниться.
Лишь две минуты
выиграет водитель в городе, преодолевающий средний городской маршрут (около 20 км) со скоростью 80 км/ч, вместо разрешённых 60 км/ч. Стоит ли рисковать и нервничать ради пары минут? Прибавить скорость — не означает приехать быстрее.
Скорость в городе
ограничена до 60 км/ч не просто так. При ДТП на скорости 30 км/ч — риск смертельного исхода для пешехода 5%, при 50 км/ч — 40%, а при 65 км/ч — уже 84%. Подумайте о тех, кто вас окружает. Они более уязвимы, чем вы.
Падение с восьмого этажа
равнозначно травмам, полученным непристёгнутым человеком при столкновении на скорости 80 км/ч, 60 км/ч — травмы аналогичны полученным при падении с пятого этажа, а при 40 км/ч — со второго.
Выбирайте безопасную скорость движения и помните: вас ждут дома!

Павел ТУТОВ,
старший инспектор ДПС ОГАИ Городокского РОВД.

 
 
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