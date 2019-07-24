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Новая волна аномальной жары накрыла Европу

25.07.2019 13:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Новая волна аномальной жары накрыла Европу
Фото из открытых источников

В Бельгии, Германии и Нидерландах 24 июля зафиксированы самые высокие температурные показатели за всю историю метеонаблюдений, пишет BBC.

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В бельгийском городе Кляйне-Брогеле 24 июля стал самым горячим днем с 1833 года - температура воздуха здесь достигла 39,9 градуса. На фоне аномальной жары в Бельгии 24 июля сломался поезд Eurostar - около 600 пассажиров провели в нем три часа без кондиционера при температуре около 40 градусов. Также наблюдались сбои в работе железной дороги во Франции и Великобритании.

Чрезвычайно жарко - 39,3 градуса тепла - было 24 июля и в голландском Эйндховене, где побит 75-летний национальный метеорекорд.

Метеослужба Германии сообщила, что в Гейленкирхене неподалеку от границы с Бельгией и Нидерландами был установлен новый рекорд - 40,5 градуса. При этом ожидается, что в ближайшие дни этот показатель может быть обновлен, поскольку снижение температуры воздуха пока не прогнозируется.

В Испании объявили красный уровень опасности в Сарагосе, который в июне пострадал из-за сильнейших лесных пожаров. В службе изменения климата программы Copernicus при Европейской комиссии заявили, что риск возникновения лесных пожаров по-прежнему высок в Испании и Португалии.

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В Великобритании, по прогнозам, температура воздуха сегодня превысит 35 градусов и может стать самой высокой из когда-либо зарегистрированных.Власти Италии выпустили предупреждение о риске лесных пожаров на средиземноморском острове Сардиния, где, как ожидается, температура воздуха поднимется сегодня выше 40 градусов. Красный уровень опасности объявлен в 13 итальянских городах, при этом власти страны предупредили о возможной угрозе здоровью для всех категорий населения.

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По-прежнему жарко и во Франции. Ожидается, что температурный рекорд в Париже - 40,4 градуса в 1947 году - будет побит 25 июля: во французской столице ожидается 42 градуса. В Париже, а также 19 других департаментах Франции, объявлен красный - максимальный - уровень опасности. Эта беспрецедентная мера введена, поскольку разница между нормальной среднесуточной и нынешней аномальной температурой составляет более 15 градусов, пишет Euronews. Смена погодных условий на большей части территории Франции ожидается лишь в выходные. Знойно будет сегодня также в Лилле, Руане и Страсбурге. Власти призывают население к абсолютной бдительности и гражданской ответственности. По данным BBC, во Франции сейчас расследуют пять случаев смертей, предположительно, связанных с аномальным теплом. Как сообщалось ранее, в августе 2003 года в стране жертвами аномальной жары стали около 15 тыс. человек.

В прошлом месяце чрезвычайный зной охватил многие районы Европы, синоптики назвали июнь 2019 года самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Согласно данным Всемирной метеорологической организации, во Франции в июне был зафиксирован национальный температурный рекорд - 46 градусов. Также новые июньские максимумы температур были установлены в Чешской Республике, Словакии, Австрии, Андорре, Люксембурге, Польше и Германии.

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По информации Потсдамского института изучения климатических изменений, пять самых жарких лет в Европе с 1500 года были в XXI веке - в 2002, 2003, 2010, 2016 и 2018 годах. Ученые обеспокоены тем, что стремительное потепление, связанное с использованием ископаемого топлива, повлечет серьезные последствия для стабильности климата планеты.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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В Европу пришла очередная волна аномального тепла.
 
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