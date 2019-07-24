В Беларуси для работников с детьми хотят ввести дополнительные льготы

Источник материала: Tut.by

В Беларуси могут ввести дополнительные льготы для тех, кто воспитывает детей. Этот вопрос обсуждали на одном из последних заседаний Нацсовета по гендерной политике при Совмине. Так, профсоюзы рекомендовали «содействовать включению в коллективные договоры дополнительных преференций для работников с семейными обязанностями». Речь идет о семьях с детьми. FINANCE.TUT.BY поинтересовался у профсоюзов, какие именно преимущества для них могут появиться во всех коллективных договорах.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Нормы по поддержке семей, которые воспитывают детей, прописаны в генсоглашении между правительством, союзами нанимателей и профсоюзов на 2019−2021 годы.

— Мы настаиваем на включении этих позиций в коллективные договоры каждого предприятия, — говорит начальник управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Дмитрий Шевчук. — Генеральное соглашение служит основой для заключения тарифных, местных соглашений и коллективных договоров. И Федерация профсоюзов, и отраслевые профсоюзы контролируют, чтобы тот минимум норм, содержащийся в генсоглашении, находил свое отражение в коллективных договорах каждого предприятия или организации. Конечно, насколько полным и сильным будет коллективный договор, во многом зависит и от экономического благосостояния предприятия.

Среди норм, которые могут появиться в каждом коллективном договоре, есть пункт о том, что родитель, воспитывающий троих и более детей до 18 лет, а также опекуны или попечители, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети, имеют преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата.

— Таким же правом обладает один из двух работающих в организации родителей, воспитывающих несовершеннолетнего ребенка, — добавляет Дмитрий Шевчук. — Предусмотрено, что с работником, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или двоих и более детей в возрасте до 16 лет, наниматель заключает новый контракт на максимальный срок. Конечно, при условии, что такой работник не имеет нарушений трудовой и исполнительской дисциплины.

Кроме того, для работников, у которых есть дети до 14 лет, могут применяться гибкие формы занятости.

— Это может быть установление неполного рабочего дня, режима гибкого рабочего времени, надомного труда. А работникам, воспитывающим двоих и более детей в возрасте до 16 лет, предоставление отпуска в летнее или другое удобное для них время, — рассказывает Дмитрий Шевчук.

В 2018 году Федерация профсоюзов провела мониторинг, который показал, что в 88% всех коллективных договоров есть меры «морального и материального стимулирования семей к рождению детей». Кроме того, работникам с детьми часто бывают положены и другие бонусы.

— Это, например, дополнительный выходной 1 сентября с частичным или полным сохранением заработка для родителей первоклассников, материальная помощь ко Дню матери и ко Дню защиты детей, а также на подготовку детей к школе. Часто в организациях профсоюз премирует работников, чьи дети закончили учебный год на отлично, — перечисляет Дмитрий Шевчук. — На некоторых предприятиях по колдоговору женщинам, воспитывающих двух детей, предоставляют право на один дополнительный выходной день в месяц с сохранением 50% от среднего заработка, а работницам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, производят дополнительные ежемесячные выплаты. Профсоюзные организации, как и наниматели, выделяют средства на удешевление путевок в детские оздоровительные лагеря и санатории.