В отношениях Беларуси и Латвии нет принципиальных проблем - Макей

Источник материала: Интерфакс

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявляет об отсутствии принципиальных проблем в отношениях Минска и Риги.

В принципе каких-то больших проблем между нашими странами не существует. А какие-то шероховатости, чувствительные моменты мы всегда готовы обсуждать открыто и откровенно", - сказал Макей на встрече со своим латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичсом в четверг в Минске.

По словам главы белорусского МИД, стороны обсудили двусторонние отношения, ситуацию в регионе и международную повестку дня.

При этом Макей констатировал, что Беларусь и Латвия расширяют политические контакты, в частности главы МИД двух стран ежегодно обмениваются визитами.

"Я считаю это правильно, обоснованно между странами соседями. Такие контакты способствуют всестороннему углублению сотрудничества", - сказал министр.