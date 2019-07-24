ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В отношениях Беларуси и Латвии нет принципиальных проблем - Макей

25.07.2019 12:32 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявляет об отсутствии принципиальных проблем в отношениях Минска и Риги.

В принципе каких-то больших проблем между нашими странами не существует. А какие-то шероховатости, чувствительные моменты мы всегда готовы обсуждать открыто и откровенно", - сказал Макей на встрече со своим латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичсом в четверг в Минске.

По словам главы белорусского МИД, стороны обсудили двусторонние отношения, ситуацию в регионе и международную повестку дня.

При этом Макей констатировал, что Беларусь и Латвия расширяют политические контакты, в частности главы МИД двух стран ежегодно обмениваются визитами.

"Я считаю это правильно, обоснованно между странами соседями. Такие контакты способствуют всестороннему углублению сотрудничества", - сказал министр.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявляет об отсутствии принципиальных проблем в отношениях Минска и Риги. В принципе каких-то больших проблем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Могилевом Volkswagen насмерть сбил 59-летнего велосипедиста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика