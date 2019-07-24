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В отношениях Беларуси и Латвии нет принципиальных проблем - Макей
Источник материала: Интерфакс
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявляет об отсутствии принципиальных проблем в отношениях Минска и Риги.
В принципе каких-то больших проблем между нашими странами не существует. А какие-то шероховатости, чувствительные моменты мы всегда готовы обсуждать открыто и откровенно", - сказал Макей на встрече со своим латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичсом в четверг в Минске.
По словам главы белорусского МИД, стороны обсудили двусторонние отношения, ситуацию в регионе и международную повестку дня.
При этом Макей констатировал, что Беларусь и Латвия расширяют политические контакты, в частности главы МИД двух стран ежегодно обмениваются визитами.
"Я считаю это правильно, обоснованно между странами соседями. Такие контакты способствуют всестороннему углублению сотрудничества", - сказал министр.
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявляет об отсутствии принципиальных проблем в отношениях Минска и Риги. В принципе каких-то больших проблем...
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