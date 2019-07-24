"Оскар" за $250 и месяц в образе трансвестита: чего стоило снять фильм "Далласский клуб покупателей" и почему его стоит пересмотреть

Источник материала: Интерфакс

В воскресенье 27 июля в "Песочнице" видеосервис VOKA покажет фильм "Далласский клуб покупателей". Драма режиссера Жан-Марка Валле с Мэтью МакКонахи и Джаредом Лето в главных ролях рассказывает историю простого американского работяги, для которого неизлечимый диагноз стал поводом бросить вызов обществу и закону, чтобы помогать таким же обреченным, как он сам. Даже если вы уже знакомы с сюжетом этого фильма, наша подборка интересных фактов поможет взглянуть на уже известные события по-новому.



Техасский электрик и народный герой

Фильм "Далласский клуб покупателей" снят на основе реальной истории американца Рона Вудруфа – техасского электрика, у которого в 1986 году обнаружили СПИД. По прогнозам врачей, тогда ему оставалось не больше полугода. Но Вудруфу удалось не только продлить свою жизнь еще на шесть лет, экспериментируя с лекарствами, официально не одобренными в то время для лечения СПИДа в США, но и продавать необходимые препараты другим людям с таким же диагнозом. Его деятельность, хоть и была незаконной, помогла многим больным получить необходимую помощь, которую они не смогли бы получить никаким другим способом. Да и в целом уровень осведомленности людей в США о способах борьбы со СПИДом заметно вырос. Адвокат Вудруфа после его смерти сказал, что Рон всегда хотел, чтобы по истории его жизни было снято кино.



На фото – основатель Даласского клуба покупателей Рон Вудруф.

Даласский клуб покупателей не выдумка

В 1980-е СПИД был еще мало изучен и о способах борьбы с ним не слишком много знали даже врачи. Единственным доступным лекарством в США был препарат AZT (зидовудин), который принимал и Рон Вудруф, но это не принесло никакого эффекта. Тогда он начал исследовать болезнь и искать медикаменты, которые использовались для лечения больных СПИДом в других странах мира. Все, что нашел, объединил в единый каталог препаратов, многие из которых не были одобрены Управлением по контролю качества продовольствия и медикаментов США (FDA). Вудруф испытывал их на себе и закупал те лекарства, которые оказывались эффективными. Со временем ими стали интересоваться и другие больные СПИДом.

Поэтому в 1988 году с помощью своего врача и приятеля с таким же диагнозом Рон Вудруф основал Даласский клуб покупателей – сеть, через которую распространялись экспериментальные препараты против СПИДа. Люди, которых объединял клуб, – а это были и врачи, и судьи, и юристы, и таможенники – ввозили медикаменты на территорию США контрабандой и знакомили с разными методиками лечения СПИДа всех заинтересованных. В 1980-е еще считали, что причиной заражения ВИЧ или СПИД могут быть только гомосексуальные связи, так что клуб защищал не только права больных, но и права меньшинств. Рон Вудруф руководил им фактически из своей квартиры в Далласе.

Сценарий по диктофонной записи и газетным архивам

В сентябре 1992 года Рон Вудруф умер. Буквально месяцем раньше с ним познакомился журналист и сценарист Крэйг Бортен, который взял у него интервью. 20-часовая диктофонная запись и архивы газет и журналов 1980-1990-х годов – то, что стало основой сценария будущего фильма. В процессе написания Крэйг Бортен вместе с соавтором Мелиссой Уоллэк брали интервью у транссексуалов-активистов и врачей, которые тоже сталкивались с проблемой доступа к лекарствам от СПИДа. Готовый сценарий не брали в работу и перекладывали из стола в стол еще лет 20, пока история не оказалась в руках канадского режиссера Жана-Марка Валле и актера Мэтью МакКонахи.

Фильм вышел на большие экраны в 2013 году под слоганом "Осмелься жить".

Лучшая мужская роль

Роль Рона Вудруфа исполнил Мэтью МакКонахи. За это перевоплощение он получил и "Оскар", и "Золотой Глобус". Экранный образ все же немного отличается от настоящего Вудруфа. В кино он гомофоб, любитель алкоголя, наркотиков, женщин и родео. В реальной жизни не имел ничего общего с ковбоями и вообще был не таким грубым человеком, каким изображен. В фильме также не упоминается, что у него были жена и дочь, а также сестра.

Чтобы создать образ смертельно больного человека, Мэтью МаКонахи пришлось похудеть почти на 20 кг. Сам актер, как и его герой, тоже родом из Техаса, так что даже использовал свои воспоминания о жизни в тех местах на съемках. Например, в сцене разговора с Дженнифер Гарнер (доктор Ив Сакс) он говорит: "У меня в кармане есть немного мелочи, и я счастливый обладатель Техас-карты". А все потому что в семье была кредитка с таким названием. Расплачиваться по ней можно было только за бензин.

Как и у Вудруфа, у актера есть собственный клуб для помощи и мотивации, точнее, производственная компания и благотворительный фонд – j.k. livin. "Просто продолжай жить" (just keep living) – так расшифровывается название. Цель фонда – помочь подросткам выбрать правильный жизненный путь и спонсирование спортивных программ.



На фото: Мэтью МакКонахи в образе Рона Вудруфа.

Лучшая мужская роль второго плана

Джаред Лето исполнил в фильме роль трансвестита Рэйон – друга и бизнес-партнера Рона Вудруфа, с которым они основали Даласский клуб покупателей. В реальной жизни Вудруфа такого человека не существовало. Этот образ сценаристы решили добавить, пообщавшись с реальными транссексуалами-активистами, которые столкнулись с проблемами лечения ВИЧ и СПИДа, чтобы показать, насколько радикально изменил Вудруф свое отношение к сексуальным меньшинствам.

Эта работа принесла Джареду Лето первые в его актерской карьере "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана. Чтобы соответствовать своему персонажу, актер также решил похудеть и сбросил почти 13 килограмм, практически отказавшись от еды. Он не выходил из образа все 25 дней съемок. Однажды в костюме и гриме пошел в супермаркет, а потом признался, что реакция людей помогла ему понять, какая смелость нужна, чтобы жить именно той жизнью, которой хочешь.



На фото: Джаред Лето впервые снялся в кино после пятилетнего перерыва.

"Оскар" за лучший грим

Фильм был очень хорошо принят и зрителями, и профессионалами кино, завоевал множество наград – Голливудского и Римского кинофестивалей, различных ассоциаций кинокритиков, Премиями Гильдии киноактеров США (в основном, отмечались именно актерские работы). А "Оскаром" в 2014 году были отмечены не только МакКонахи и Лето, но еще и "Лучший грим и укладка волос". Хотя художникам, которые работали над прическами и макияжем, выделили на всю работу только 250 долларов – общий бюджет фильма был небольшим.



На фото: Гримеры фильма Адрута Ли и Робин Мэтьюс на церемонии вручения «Оскар» 2 марта 2014 года.