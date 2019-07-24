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МВД заявляет о волне кибератак на белорусские предприятия
Источник материала: Интерфакс
Министерство внутренних дел Беларуси заявляет о волне кибератак на белорусские предприятия разных форм собственности.
"Мошенники атакуют белорусские предприятия!!! Волна кибервирусов прокатилась по белорусским предприятиям всех форм собственности!", - сказано в сообщении в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
"Сотрудниками УРПСВТ МВД уже зафиксировано более 10 подобных кибератак. Последний случай списания средств произошел в столице, где фирма лишилась 14 тысяч рублей", - сообщила пресс-секретарь.
"В то время, когда сотрудники фирмы не предпринимают действий, запускается вредоносный процесс. Формируется фиктивное платежное поручение на перевод финансовых средств на расчетный счет мошенникам", - поясняется в сообщении.
Пресс-секретарь подчеркивает, что в целях безопасности не следует активировать прикрепленные к электронному письму файлы, если нет уверенности в отправителе. Также не следует оставлять в компьютере электронный ключ – вирусный алгоритм использует его при генерировании платежного поручения.
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Министерство внутренних дел Беларуси заявляет о волне кибератак на белорусские предприятия разных форм собственности. "Мошенники атакуют белорусские...
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