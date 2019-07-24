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МВД заявляет о волне кибератак на белорусские предприятия

25.07.2019 12:05 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министерство внутренних дел Беларуси заявляет о волне кибератак на белорусские предприятия разных форм собственности.

"Мошенники атакуют белорусские предприятия!!! Волна кибервирусов прокатилась по белорусским предприятиям всех форм собственности!", - сказано в сообщении в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

"Сотрудниками УРПСВТ МВД уже зафиксировано более 10 подобных кибератак. Последний случай списания средств произошел в столице, где фирма лишилась 14 тысяч рублей", - сообщила пресс-секретарь.

"В то время, когда сотрудники фирмы не предпринимают действий, запускается вредоносный процесс. Формируется фиктивное платежное поручение на перевод финансовых средств на расчетный счет мошенникам", - поясняется в сообщении.

Пресс-секретарь подчеркивает, что в целях безопасности не следует активировать прикрепленные к электронному письму файлы, если нет уверенности в отправителе. Также не следует оставлять в компьютере электронный ключ – вирусный алгоритм использует его при генерировании платежного поручения.

 
 
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Министерство внутренних дел Беларуси заявляет о волне кибератак на белорусские предприятия разных форм собственности. "Мошенники атакуют белорусские...
 
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