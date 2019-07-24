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Самая дорогая квартира 2019 года обошлась минчанам в $485 000
Источник материала: Myfin
В отчете сообщается, что рынок недвижимости за первое полугодие был довольно стабилен как в Минске, так и в регионах. Кроме того, рынок
За первое полугодие 2019 года было совершено почти 5,9 тысячи сделок купли-продажи, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2018 года и на 9% – 2017 года. При этом только 8% от общего числа приходится на первичное жилье. Покупатели при выборе будущего жилья все также отдают предпочтения однокомнатным и двухкомнатным квартирам (41% и 36% соответственно).
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В отчете сообщается, что рынок недвижимости за первое полугодие был довольно стабилен как в Минске, так и в регионах
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