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Самая дорогая квартира 2019 года обошлась минчанам в $485 000

25.07.2019 12:56 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Самая дорогая квартира 2019 года обошлась минчанам в 5 000
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

В отчете сообщается, что рынок недвижимости за первое полугодие был довольно стабилен как в Минске, так и в регионах. Кроме того, рынок жилой недвижимости традиционно остается более активным, чем рынок коммерческих и производственных объектов.

За первое полугодие 2019 года было совершено почти 5,9 тысячи сделок купли-продажи, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2018 года и на 9% – 2017 года. При этом только 8% от общего числа приходится на первичное жилье. Покупатели при выборе будущего жилья все также отдают предпочтения однокомнатным и двухкомнатным квартирам (41% и 36% соответственно).

 
Теги: Минск
 
 
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В отчете сообщается, что рынок недвижимости за первое полугодие был довольно стабилен как в Минске, так и в регионах
 
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