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Белорусам дадут отцовский отпуск на 14 дней. Но за свой счет

25.07.2019 12:12 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Белорусам дадут отцовский отпуск на 14 дней. Но за свой счет
фото: pixabay.com

Об этом сообщил журналистам замминистра труда и соцзащиты Игорь Старовойтов. Может быть и более длительный отцовский отпуск, если это предусмотрено коллективным договором предприятия или решением нанимателя. При этом отпуск может частично или полностью оплачиваться.

 
 
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