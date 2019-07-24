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Белорусам дадут отцовский отпуск на 14 дней. Но за свой счет
Источник материала: Myfin
Об этом сообщил журналистам замминистра труда и соцзащиты Игорь Старовойтов. Может быть и более длительный отцовский отпуск, если это предусмотрено коллективным договором предприятия или решением нанимателя. При этом отпуск может частично или полностью оплачиваться.
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Предоставление папам новорожденных детей отцовских отпусков одна из новаций Трудового кодекса Беларуси.
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