В Вороново взяли под стражу водителя, который пьяным насмерть сбил велосипедистку

Источник материала: Tut.by

Пьяного водителя, который 21 июля в Вороновском районе насмерть сбил велосипедистку и сбежал, заключили под стражу, сообщает Следственный комитет . Следователи ищут водителей, которые ехали в день ДТП по трассе Вороново-Новиянка-Утканы.





Напомним, ДТП произошло 21 июля , около 18.00, на 8-м километре трассы Вороново — Новиянка, вблизи деревни Ковалевщизна. Volkswagen Passat насмерть сбил 58-летнюю велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте. После наезда водитель с места аварии скрылся. Авто обнаружили на СТО возле Вороново, а предполагаемого виновника аварии задержали чуть позже. Им оказался 35-летний житель одной из деревень района. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения.

В момент задержания, через час после наезда, содержание алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе составило 1,3 промилле. Ранее к уголовной и административной ответственности мужчина не привлекался. Подозреваемый заключен под стражу.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД лицом, управляющим авто в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.4 ст. 317 УК) .





РОСК продолжает устанавливать водителей и пассажиров транспортных средств, которые ехали 21 июля 2019 года по автодороге Вороново-Новиянка-Утканы в обоих направлениях. Оказать помощь следствию можно позвонив по телефонам: 8 (01594) 20 362, 8 (015) 72-40-40 или 102.