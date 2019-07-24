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В Вороново взяли под стражу водителя, который пьяным насмерть сбил велосипедистку
Источник материала: Tut.by
Пьяного водителя, который 21 июля в Вороновском районе насмерть сбил велосипедистку и сбежал, заключили под стражу,
В момент задержания, через час после наезда, содержание алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе составило 1,3 промилле. Ранее к уголовной и административной ответственности мужчина не привлекался. Подозреваемый заключен под стражу.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД лицом, управляющим авто в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.4 ст. 317 УК) .
РОСК продолжает устанавливать водителей и пассажиров транспортных средств, которые ехали 21 июля 2019 года по автодороге Вороново-Новиянка-Утканы в обоих направлениях. Оказать помощь следствию можно позвонив по телефонам: 8 (01594) 20 362, 8 (015) 72-40-40 или 102.
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В момент задержания, через час после наезда, содержание алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе составило 1,3 промилле.
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