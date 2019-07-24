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В Вороново взяли под стражу водителя, который пьяным насмерть сбил велосипедистку

25.07.2019 13:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пьяного водителя, который 21 июля в Вороновском районе насмерть сбил велосипедистку и сбежал, заключили под стражу, сообщает Следственный комитет. Следователи ищут водителей, которые ехали в день ДТП по трассе Вороново-Новиянка-Утканы.


Напомним, ДТП произошло 21 июля, около 18.00, на 8-м километре трассы Вороново — Новиянка, вблизи деревни Ковалевщизна. Volkswagen Passat насмерть сбил 58-летнюю велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте. После наезда водитель с места аварии скрылся.

Авто обнаружили на СТО возле Вороново, а предполагаемого виновника аварии задержали чуть позже. Им оказался 35-летний житель одной из деревень района. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения.

В момент задержания, через час после наезда, содержание алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе составило 1,3 промилле. Ранее к уголовной и административной ответственности мужчина не привлекался. Подозреваемый заключен под стражу.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД лицом, управляющим авто в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.4 ст. 317 УК) .


РОСК продолжает устанавливать водителей и пассажиров транспортных средств, которые ехали 21 июля 2019 года по автодороге Вороново-Новиянка-Утканы в обоих направлениях. Оказать помощь следствию можно позвонив по телефонам: 8 (01594) 20 362, 8 (015) 72-40-40 или 102.

 
 
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В момент задержания, через час после наезда, содержание алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе составило 1,3 промилле.
 
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