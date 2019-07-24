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Минская пара устроила свадьбу под водой. Глубина — 5 метров

25.07.2019 12:40 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минская пара – Яна и Антон – решила устроить свадьбу под водой. Они женились на глубине пяти метров, сообщает агентство «Минск-Новости».

Невеста, жених, гости и остальные участники церемонии ныряли в бассейн с ластами и аквалангами: кто-то в плавках, кто-то в смокинге. Под толщей воды приглашенные с цветами в руках выстроились в ряд у алтаря. Воздушные шарики, правда, всплыли наружу.

Чтобы регистратор понял, согласны ли молодые люди вступить в брак, пришлось общаться табличками. В конце невеста бросала букет, но уже на поверхности. А закончили торжество плясками с лазерами под песню Леди Гаги «Алехандро». «Сумасшедшие мы», – объяснили молодожены. 

Фото обложки носит иллюстративный характер.

Читайте по теме: «Делать все эти взрослые вещи». Зачем двадцатилетние женятся, если брак уже умер?

 
Теги: Минск
 
 
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Минская пара – Яна и Антон – решила устроить свадьбу под водой. Они женились на глубине пяти метров, сообщает агентство «Минск-Новости». Невеста, жених, гости и...
 
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