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В Беларуси заработал первый инклюзивный кроссфит-зал
Источник материала: KYKY>
Еще зимой активист Саша Авдевич
В зале занимаются люди с инвалидностью и без нее. Авдевич уточнил, что условия максимально адаптировали под особенности любых посетителей. Турники оснастили специальными подъемниками. Даже сауну и баню сделали максимально доступными.
Первые полгода за тренировки платить не придется. Затем они останутся бесплатными только для инвалидов. Инструктором, как и планировалось, стал Виктор Захарьев. Сейчас он работает с 17 людьми: у семи их них есть инвалидность. «Если честно, думал, что желающих в районном центре будет меньше. Наверное, людей привлекает то, что здесь некого стесняться», – предположил Захарьев.
Виктор считает, что кроссфит, кроме прочего, помогает колясочникам стать сильнее психологически. Парень разрабатывает индивидуальный план тренировок под каждого клиента, учитывая его возможности и травмы. В час он занимается с двумя людьми: так удается наблюдать за каждым, чтобы в случае чего быстро прийти на помощь.
Фото: из личного архива Саши Авдевича.
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Еще зимой активист Саша Авдевич рассказывал о тестовом запуске проекта «Инклюзивный кроссфит». А весной инструктор из Борисова Виктор Захарьев делился, что хочет...
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