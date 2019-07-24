В Беларуси заработал первый инклюзивный кроссфит-зал

Источник материала: KYKY

Еще зимой активист Саша Авдевич рассказывал о тестовом запуске проекта «Инклюзивный кроссфит». А весной инструктор из Борисова Виктор Захарьев делился , что хочет стать первым в нашей стране фитнес-тренером на инвалидной коляске. У парней получилось: в Лиде официально заработал инклюзивный кроссфит-зал, сообщает TUT.by.

В зале занимаются люди с инвалидностью и без нее. Авдевич уточнил, что условия максимально адаптировали под особенности любых посетителей. Турники оснастили специальными подъемниками. Даже сауну и баню сделали максимально доступными.

Первые полгода за тренировки платить не придется. Затем они останутся бесплатными только для инвалидов. Инструктором, как и планировалось, стал Виктор Захарьев. Сейчас он работает с 17 людьми: у семи их них есть инвалидность. «Если честно, думал, что желающих в районном центре будет меньше. Наверное, людей привлекает то, что здесь некого стесняться», – предположил Захарьев.

Виктор считает, что кроссфит, кроме прочего, помогает колясочникам стать сильнее психологически. Парень разрабатывает индивидуальный план тренировок под каждого клиента, учитывая его возможности и травмы. В час он занимается с двумя людьми: так удается наблюдать за каждым, чтобы в случае чего быстро прийти на помощь.

Фото: из личного архива Саши Авдевича.