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В Беларуси заработал первый инклюзивный кроссфит-зал

25.07.2019 12:07 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Еще зимой активист Саша Авдевич рассказывал о тестовом запуске проекта «Инклюзивный кроссфит». А весной инструктор из Борисова Виктор Захарьев делился, что хочет стать первым в нашей стране фитнес-тренером на инвалидной коляске. У парней получилось: в Лиде официально заработал инклюзивный кроссфит-зал, сообщает TUT.by. 

В зале занимаются люди с инвалидностью и без нее. Авдевич уточнил, что условия максимально адаптировали под особенности любых посетителей. Турники оснастили специальными подъемниками. Даже сауну и баню сделали максимально доступными. 

Первые полгода за тренировки платить не придется. Затем они останутся бесплатными только для инвалидов. Инструктором, как и планировалось, стал Виктор Захарьев. Сейчас он работает с 17 людьми: у семи их них есть инвалидность. «Если честно, думал, что желающих в районном центре будет меньше. Наверное, людей привлекает то, что здесь некого стесняться», – предположил Захарьев.

Виктор считает, что кроссфит, кроме прочего, помогает колясочникам стать сильнее психологически. Парень разрабатывает индивидуальный план тренировок под каждого клиента, учитывая его возможности и травмы. В час он занимается с двумя людьми: так удается наблюдать за каждым, чтобы в случае чего быстро прийти на помощь.

Фото: из личного архива Саши Авдевича.

 
 
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Еще зимой активист Саша Авдевич рассказывал о тестовом запуске проекта «Инклюзивный кроссфит». А весной инструктор из Борисова Виктор Захарьев делился, что хочет...
 
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