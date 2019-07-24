В Минске пройдет Второй Международный Фестиваль Циркового Искусства

Источник материала: Аргументы и факты

Как рассказали «АиФ» в пресс-службе Белгосцирка, Второй Минский Международный Фестиваль Циркового Искусства, как и Первый, будет интернациональный по составу участников. В этом году к нам приедут артисты из более чем 17 стран: Бразилии, Австралии, Эфиопии, Израиля, Германии, КНДР, Китая и многих других. Одним из самых важных критериев при отборе участников был высокий профессионализм - практически все артисты являются призерами и лауреатами международных цирковых фестивалей и конкурсов и смогут представить нашему зрителю высококлассные номера.

В этом году Беларусь на Фестивале представят молодые, но уже успевшие завоевать престижные награды на международных цирковых конкурсах, воздушные гимнастки на трапеции Анастасия Донченко и Анастасия Путято.



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Фестиваль рассчитан на четыре дня. Его конкурсная программа разделена на два шоу: Программа «А» и Программа «Б». В первый день Фестиваля, 19 сентября ожидается церемония открытия и конкурсная Программа «А». 20 сентября в 19.00 начнется конкурсная Программа «Б», 21 сентября в 11.00 – Программа «А», а в 19.00 того же дня – Программа «Б».

Нашей задачей при формировании программы фестиваля было дать возможность как можно большему количеству зрителей увидеть как программу «А», так и программу «Б», объяснили в Белгосцирке. 22 сентября состоится Гала-шоу, в котором примут участие конкурсанты из обеих программ, вручение призов победителям фестиваля и торжественная церемония закрытия. К слову, билеты на фестиваль уже в продаже.

«Каждый цирковой фестиваль не похож на предыдущий – ведь в цирковом искусстве великое разнообразие жанров и у нас есть возможность каждый раз удивлять и радовать нашего зрителя новыми номерами и новыми трюками! В этом году будет проходить уже Второй Фестиваль и мы надеемся на этом не останавливаться и в 2021 году подарить Минску и гостям столицы следующий - Третий по счету», – отметили в пресс-службе.

«Конечно, мы еще достаточно «молоды», но о престиже нашего Фестиваля говорит потрясающий для циркового мира состав жюри: Урс Пилс - президент Международного Циркового Фестиваля в Монте-Карло (Монако), Максим Юрьевич Никулин - директор Московского цирка на Цветном Бульваре (Россия), Джениус Матабош – президент Международного Циркового Фестиваля «Золотой клоун Жироны» (Испания), Питер Фекете – Министр культуры Венгрии, Жолжаксынов Ерик Калиевич - директор «Столичного цирка», г.Нур-Султан (Казахстан), Шевченко Людмила Алексеевна - президент Международного молодежного циркового фестиваля «Золотой Каштан» (Украина), народная артистка СССР, Дубинский Петр Леонидович – директор «Firebird Production» (США), Фабио Монтико - президент циркового фестиваля «City of Latina» (Италия) и Гия Эрадзе – художественный руководитель Росгосцирка.

Для каждого артиста выступить перед такими известными в цирковом мире людьми крайне престижно. Далеко не на каждый цирковой фестиваль собирается такой звездный состав жюри».