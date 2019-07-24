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В Берёзовском районе 11-летнего велосипедиста сбил тепловоз
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Березовском районе мальчика сбил тепловоз.
По информации Следственного комитета, происшествие случилось днем 24 июля. В Березовский РОВД из медучреждения было получено сообщение о том, что к ним доставлен 11-летний мальчик.
Установлено, что ребенок ехал на велосипеде, при подъезде к железнодорожному переезду мальчик проигнорировал сигналы световой и звуковой сигнализации. Произошло столкновение с тепловозом, который применил экстренное торможение.
Предположительно, пострадавший мальчик был в наушниках во время происшествия. Состояние ребенка медики оценивают как тяжелое.
Проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Березовском районе мальчика сбил тепловоз. По информации Следственного комитета, происшествие случилось днем 24 июля. В Березовский РОВД из...
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