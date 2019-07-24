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В Берёзовском районе 11-летнего велосипедиста сбил тепловоз

25.07.2019 12:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Березовском районе мальчика сбил тепловоз.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось днем 24 июля. В Березовский РОВД из медучреждения было получено сообщение о том, что к ним доставлен 11-летний мальчик.  

В Берёзовском районе 11-летнего велосипедиста сбил тепловоз
Фото: СК

Установлено, что ребенок ехал на велосипеде, при подъезде к железнодорожному переезду мальчик проигнорировал сигналы световой и звуковой сигнализации. Произошло столкновение с тепловозом, который применил экстренное торможение.  

Предположительно, пострадавший мальчик был в наушниках во время происшествия. Состояние ребенка медики оценивают как тяжелое.  

Проводится проверка.  

В середине июля за один день на железной дороге поезда насмерть сбили двух человек (читать далее). 

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Новости Беларуси. В Березовском районе мальчика сбил тепловоз.   По информации Следственного комитета, происшествие случилось днем 24 июля. В Березовский РОВД из...
 
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