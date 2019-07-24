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Бывший игрок «Ливерпуля» требует от ВАДА 16 млн долларов за разрушенную карьеру

25.07.2019 13:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший центр-бэк «Ливерпуля» 29-летний Мамаду Сако, сейчас играющий в Англии за «Кристал Пэлас», подал в суд на Всемирное антидопинговое агентство (WADA/ВАДА) в связи с ошибкой в проведении допинг-теста, сообщает Evening Standard.


Фото: wikimedia

В апреле 2016 года Сако был отстранен от игр на 30 дней из-за того, что в его допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество. Позже игрок был оправдан, так как обнаружилось, что найденный в пробе футболиста хигенамин не значился в списке запрещенных ВАДА.

Тем не менее из-за запрета Сако пропустил финал Лиги Европы с «Севильей» (1:3). Игрок считает, что этот запрет также стоил ему места в составе сборной Франции на Евро-2016.

Теперь Сако требует от ВАДА материальную компенсацию в размере 13 млн фунтов (более 16,2 млн долларов), утверждая, что его доходы как игрока, а также ценность его личного бренда значительно упали после ухода из «Ливерпуля». Суд постановил провести разбирательство по вопросу об ответственности, чтобы определить порядок компенсации игроку.

 
 
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В апреле 2016 года Сако был отстранен от футбола на 30 дней из-за того, что в его допинг-пробе было обнаружено запрещённое вещество.
 
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