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Обновление Mitsubishi Pajero Sport принесло внедорожнику измененный дизайн и улучшенное оснащение

25.07.2019 13:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Таиланде компания Mitsubishi представила обновленную версию рамного внедорожника Pajero Sport, тизер которого японцы «засветили» пару недель назад.


Наиболее заметное изменение во внешности обновленного Pajero Sport — оформление передка в нынешнем фирменном стиле Dynamic Shield с двухэтажной оптикой: сверху располагаются основные фары, а ниже — крупные секции с поворотниками, ходовыми огнями и противотуманками. Капот теперь выше, появились новые колесные диски, а сзади у Pajero Sport — измененный задний бампер, фонари с укороченными секциями и измененной графикой и спойлер на пятой двери.


К слову, у задней двери теперь имеется электропривод (его можно активировать, проведя ногу под бампером со встроенными сенсорами), а открывать и закрывать ее можно с помощью мобильного приложения. А главное новшество в салоне Pajero Sport — цифровая комбинация приборов с 8-дюймовым экраном, появилась и новая мультимедиасистема (тоже с дисплеем на 8 дюймов). Изменился блок управления «климатом».


Изменений по части техники нет: в Таиланде, где уже стартовал выпуск обновленных Pajero Sport, внедорожник по-прежнему предлагается с 2,4-литровым турбодизелем (181 л.с. и 430 Нм крутящего момента), который работает в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом Super-Select 4WS-II.


Позже обновленный внедорожник доберется и до рынка ТС, но не раньше следующего года — в компании подтвердили, что локальное производство будет налажено на заводе в Калуге.


В настоящее время в Беларуси цены на нынешний Pajero Sport со 181-сильным дизелем 2.4 начинаются от 73 тысяч рублей.

 
 
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Сегодня в Таиланде компания Mitsubishi представила обновленную версию рамного внедорожника Pajero Sport, тизер которого японцы «засветили» пару недель назад
 
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