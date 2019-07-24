|
В Минске идет подготовка к первому Форуму регионов Беларуси и Узбекистана
25.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск готовится принять первый
«По сравнению с 2017 годом товарооборот в прошлом году увеличился в 2,3 раза и составил 420 миллионов долларов. В перспективе он должен расти. Для этого нужно создать условия для деятельности наших регионов и предприятий. Одна из целей форума – это изучение возможностей друг друга», – заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Республике Беларусь Насиржан Юсупов.
Представители властей и бизнеса по итогам форума подпишут около двух десятков соглашений. Будут представлены также коммерческие контракты. Деловой частью событие не ограничится. Участников будут ждать на ярмарке узбекских товаров, а также разработок для IT-сферы и туризма.
Шавкат Мирзиеев впервые посетит Беларусь с официальным визитом 31 июля – 1 августа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он состоится накануне официального визита в страну президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)