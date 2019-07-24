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IT-сферу Гродненщины представили в парке высоких технологий китайского города Хайкоу

25.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

IT-сферу Гродненщины представили в парке высоких технологий китайского города Хайкоу

В китайской  провинции Хайнань продолжает работать делегация Гродненской области под руководством заместителя председателя облисполкома Виктора Лисковича. 
 
Уже подписан протокол о намерениях создания дружественных отношений между провинцией Хайнань Китайской Народной Республики и Гродненской областью. Продолжением делового визита стало посещение парка высоких технологий города Хайкоу.  Гродненцы презентовали IT-сферу в Беларуси, в том числе в Гродно. В ходе встречи с руководством парка высоких технологий обсуждались перспективы сотрудничества резидентов гродненского филиала ПВТ и ПВТ Хайкоу.
 
IT-сферу Гродненщины представили в парке высоких технологий китайского города Хайкоу
 
О возможностях свободной экономической зоны  «Гродноинвест» и в целом о Гродненской области представители нашей делегации рассказали на встрече во время посещения консигнационной (бондовой) зоны города  Хайкоу. Руководитель китайской бондовой зоны высказал заинтересованность в организации поставок гродненской продукции через электронную площадку. Особенно китайцы заинтересованы в поставке продуктов питания, изделий из хрусталя и льна. 
 
Как было отмечено, китайская сторона готова принять  участие в Республиканской универсальной выставке-ярмарке «Еврорегион «Неман-2019». Также в ходе встречи поступило предложение об организации в Хайкоу экспозиции и аукциона  работ гродненских художников в октябре 2019 года на площадях открывающейся выставки бондовой зоны.
 
IT-сферу Гродненщины представили в парке высоких технологий китайского города Хайкоу
Ирина АНИКЕВИЧ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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В китайской  провинции Хайнань продолжает работать делегация Гродненской области под руководством заместителя председателя облисполкома Виктора Лисковича.   ...
 
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