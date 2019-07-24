IT-сферу Гродненщины представили в парке высоких технологий китайского города Хайкоу

Источник материала: Вороновская газета





В китайской провинции Хайнань продолжает работать делегация Гродненской области под руководством заместителя председателя облисполкома Виктора Лисковича.

Уже подписан протокол о намерениях создания дружественных отношений между провинцией Хайнань Китайской Народной Республики и Гродненской областью. Продолжением делового визита стало посещение парка высоких технологий города Хайкоу. Гродненцы презентовали IT-сферу в Беларуси, в том числе в Гродно . В ходе встречи с руководством парка высоких технологий обсуждались перспективы сотрудничества резидентов гродненского филиала ПВТ и ПВТ Хайкоу.





О возможностях свободной экономической зоны «Гродноинвест» и в целом о Гродненской области представители нашей делегации рассказали на встрече во время посещения консигнационной (бондовой) зоны города Хайкоу. Руководитель китайской бондовой зоны высказал заинтересованность в организации поставок гродненской продукции через электронную площадку. Особенно китайцы заинтересованы в поставке продуктов питания, изделий из хрусталя и льна.

Как было отмечено, китайская сторона готова принять участие в Республиканской универсальной выставке-ярмарке «Еврорегион «Неман-2019». Также в ходе встречи поступило предложение об организации в Хайкоу экспозиции и аукциона работ гродненских художников в октябре 2019 года на площадях открывающейся выставки бондовой зоны.





Ирина АНИКЕВИЧ https://grodnonews.by/