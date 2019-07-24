|
Могилевским облисполкомом было проведено изучение мнения населения по вопросу удовлетворенности качеством оказания услуг связи
25.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
«Могилевским облисполкомом 30 июля 2019 г. будет проводиться изучение мнения населения по вопросу удовлетворенности качеством оказания услуг учреждениями культуры и библиотечной сети, а именно: деятельность учреждений культуры (проведение концертов, массовых мероприятий и др.) и работа библиотечной сети, в том числе нестационарной (библиобусы).
О фактах некачественного оказания услуг, а также предложения по совершенствованию работы по указанной сфере можно сообщить с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по следующему номеру телефона (80222) 23-02-55.
Важно! С результатами рассмотрения вопросов, поступивших на «горячую линию» по данной сфере, вы сможете ознакомиться в последующих выпусках газеты в рубрике «Изучаем мнение населения» либо на официальном Интернет-сайте облисполкома
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Могилевским облисполкомом было проведено изучение мнения населения по вопросу удовлетворенности качеством оказания услуг связи
«Могилевским облисполкомом 30 июля 2019 г. будет проводиться изучение мнения населения по вопросу удовлетворенности качеством оказания услуг учреждениями культуры...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)