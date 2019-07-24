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Могилевским облисполкомом было проведено изучение мнения населения по вопросу удовлетворенности качеством оказания услуг связи

25.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

«Могилевским облисполкомом 30 июля 2019 г. будет проводиться изучение мнения населения по вопросу удовлетворенности качеством оказания услуг учреждениями культуры и библиотечной сети, а именно: деятельность учреждений культуры (проведение концертов, массовых мероприятий и др.) и работа библиотечной сети, в том числе нестационарной (библиобусы).

О фактах некачественного оказания услуг, а также предложения по совершенствованию работы по указанной сфере можно сообщить                 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по следующему номеру телефона    (80222) 23-02-55.

Важно!  С результатами рассмотрения вопросов, поступивших на «горячую линию» по данной сфере, вы сможете ознакомиться в последующих выпусках газеты в рубрике «Изучаем мнение населения» либо на официальном Интернет-сайте облисполкома mogilev-region.gov.by».

 
 
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«Могилевским облисполкомом 30 июля 2019 г. будет проводиться изучение мнения населения по вопросу удовлетворенности качеством оказания услуг учреждениями культуры...
 
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