Могилевским облисполкомом было проведено изучение мнения населения по вопросу удовлетворенности качеством оказания услуг связи

Источник материала: Новости Хотимска

«Могилевским облисполкомом 30 июля 2019 г. будет проводиться изучение мнения населения по вопросу удовлетворенности качеством оказания услуг учреждениями культуры и библиотечной сети, а именно: деятельность учреждений культуры (проведение концертов, массовых мероприятий и др.) и работа библиотечной сети, в том числе нестационарной (библиобусы).

О фактах некачественного оказания услуг, а также предложения по совершенствованию работы по указанной сфере можно сообщить с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по следующему номеру телефона (80222) 23-02-55.

Важно! С результатами рассмотрения вопросов, поступивших на «горячую линию» по данной сфере, вы сможете ознакомиться в последующих выпусках газеты в рубрике «Изучаем мнение населения» либо на официальном Интернет-сайте облисполкома mogilev-region.gov.by ».