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Пожар звездолета SpaceX попал на видео

25.07.2019 13:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Пожар звездолета SpaceX попал на видео

Экспериментальный космический корабль Starhopper загорелся во время испытаний, и даже не взлетел.

Как сообщает Space.com, инцидент произошел на полигоне в Бока-Чика-Бич. Корабль должен был подняться на высоту 20 метров, но в итоге даже не взлетел. Космический аппарат выпустил столб пламени и дыма, после чего отключился.

По данным Mirror, степень повреждения корабля оценивается как незначительная.

Аналогичный инцидент произошел на прошлой неделе. Тогда Starhopper загорелся во время предварительного включения и проверки двигателя Raptor.

Starhopper предназначен для колонизации Марса и других планет Солнечной системы, пишут РИА Новости.

 
 
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Экспериментальный космический корабль Starhopper загорелся во время испытаний, и даже не взлетел.
 
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