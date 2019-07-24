Когда профессия — героическая: сегодня работники РОЧС отмечают День пожарной службы

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Игорь Васильевич Полещук — начальник ПАСП №11 г. Несвиж, старший лейтенант внутренней службы. Прошел путь от рядового до старшего прапорщика. В 2015 году, получив звание офицера, был назначен на должность начальника подразделения. В его подчинении 7 человек. Как отмечает он сам, коллектив сплоченный, дружный, каждый готов прийти на помощь. Дежурная смена заступает на службу в 7.50 утра и на посту — до 8.30 следующего дня. Каждый понимает, что главное в их профессии — спасение людей. Ребятам из его команды это приходилось делать неоднократно.

— Каждый пожар имеет свои особенности, — вспоминает Игорь Полещук. — Один из них в 2014 году случился в деревне Погорельцы. В то время я был начальником ПАСП № 14 аг. Снов. Вызов поступил на пульт дежурного в пожарную часть. Сообщали о том, что горит жилое строение. Ближайшее к месту происшествия подразделение было наше. Прибыв по месту вызова, организовали боевое развертывание.

Был будний день. Люди собрались на улице. Ситуацию с пожаром усложнял сильный ветер — не менее двадцати метров в секунду. Огонь, подчиняясь стихии, языками ложился на соседний дом. Поэтому силы пожарных-спасателей сосредоточили на соседнем фронтоне, который загорелся прямо на глазах в считанные секунды. Ситуация была сложной. Под угрозой находилась вся деревня. Люди наблюдали за происходящим в шоковом состоянии, ведь пожар возник практически мгновенно из-за короткого замыкания. Многие сельчане в панике не осознавали, что происходит, но знали одно — огонь может лишить крова над головой.





А ветер раздувал пламя с такой силой, что возможности приблизиться к очагу просто не было. Горячий воздух обжигал лица людей в боевой одежде. Стрелял нагретый шифер. Его осколки разлетались на сотни метров. От них загорались сараи, которые находились поблизости. Прибывшие на подкрепление расчеты отправились на тушение построек на соседних участках. Трагедия в считанные минуты принимала угрожающие масштабы. Побороть огонь в тот день помогла в прямом смысле слова новая 10-тонная машина, которая была на вооружении нашего поста…

К счастью, во время пожара люди в огне не пострадали. А значит, все действия пожарных-спасателей были правильными.

Помнит Игорь и свой первый выезд на пожар. В 2005 году ЧС случилась в одном из медучреждений района. В тот день удалось спасти из пожара человека, который сам безуспешно пытался выбраться через окно наружу. Пострадавший был доставлен в Несвижскую ЦРБ с отравлением продуктами горения. С огнем, охватившим комнату, где случилось короткое замыкание в электросети, пожарные-спасатели справились в считанные минуты. Задачи боевого отделения по спасению человека и тушению пожара были выполнены. Это происшествие стало для молодого командира отделения боевым крещением.

Как часто судьба человека в таких случаях зависит от профессионализма других. Вступая в борьбу с огнем, пожарному-спасателю нужно быть уверенным и грамотным, чтобы помочь тем, кто растерян в минуту трагедии. Поэтому все действия личного состава районного отдела по чрезвычайным ситуациям отрабатываются на ежедневных занятиях по пожарной аварийно-спасательной подготовке. Сдаются нормативы, контролируется время и правильность их выполнения.

— Где нужно, подсказывают новичкам и учат их более опытные товарищи. Но практически все ребята — люди закаленные и надежные, — продолжает свой рассказ мой собеседник. — Например, несколько месяцев назад к нам пришел служить 22-летний Илья Макаренко. Он — сержант внутренней службы. Срочную прошел в погранвойсках, а после увольнения в запас пополнил ряды спасателей-пожарных и, возможно, будет поступать в учебное учреждение системы МЧС.

Среди самых опытных наставников — Игорь Станиславович Татур старший прапорщик внутренней службы, командир отделения. Его стаж работы — более 20 лет. Участвовал в тушении десятков пожаров. За значительный вклад в ликвидацию пожаров и ЧС был отмечен наградами.

Ответственно несет службу водитель первого класса, старший прапорщик внутренней службы Александр Николаевич Сенько. За его плечами — годы работы, этому предшествовала учеба в Белорусском государственном аграрно-техническом университете.

Профессию спасателя-пожарного выбрал и Виктор Анатольевич Цвирко. Он — водитель, старшина внутренней службы. Срочную служил в кинологическом центре в Колодищах. Позже находился на должности заместителя командира взвода в войсковой части Несвижа.

Ответственные, скромные и порядочные ребята. Это можно сказать и о других.

На мой вопрос, бывает ли страшно людям этой героической профессии, офицер Игорь Полещук ответил: «Конечно, страшно. Мы же люди, не роботы. Страшно бывает всем».

Команда спасателей выезжала и на дорожные аварии. Май 2015-го. ДТП в Несвиже. Лобовое столкновение. Водитель одного из автомобилей — в железном плену. Открытые переломы ноги, ключицы. Человек оказался зажат между рулевым колесом и водительской дверцей. Провели деблокировку. Достали человека через заднее сиденье. Специальным гидравлическим инструментом пришлось резать стойки автомобиля и задние дверцы. Разжимая домкратами металл, стремились к быстрейшему освобождению пострадавшего.

Не раз Игорю Полещуку и его подразделению приходилось помогать животным. Спасали их из подвалов, колодцев. Многие четвероногие попадали в беду из-за своих нерадивых хозяев. Однажды был случай, когда с 10-метровой глубины колодца вытянули домашнюю кошку. Чтобы животное продержалось на воде, ему спустили пустую канистру, а потом при помощи петли подняли жертву на поверхность…

Сегодня в Несвижском РОЧС проводится большая работа для того, чтобы служба сотрудников проходила в комфортных условиях. Недавно силами личного состава подразделения были отремонтированы служебные бытовые помещения. Обновили и фасады здания, гаража, благоустроили территорию. Ведь место, где базируются спасатели, должно быть образцом порядка и безопасности.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.