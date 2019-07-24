﻿ Когда профессия — героическая: сегодня работники РОЧС отмечают День пожарной службы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Когда профессия — героическая: сегодня работники РОЧС отмечают День пожарной службы

25.07.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Игорь Васильевич Полещук — начальник ПАСП №11 г. Несвиж, старший лейтенант внутренней службы.  Прошел путь от рядового до старшего прапорщика. В 2015 году, получив звание офицера, был назначен на должность начальника подразделения. В его подчинении 7 человек. Как отмечает он сам, коллектив сплоченный, дружный, каждый готов прийти на помощь. Дежурная смена заступает на службу в 7.50 утра и на посту — до 8.30 следующего дня. Каждый понимает, что главное в их профессии — спасение людей. Ребятам из его команды это приходилось делать неоднократно.

— Каждый пожар имеет свои особенности, — вспоминает Игорь Полещук. — Один из них в 2014 году случился в деревне Погорельцы. В то время я был начальником ПАСП № 14 аг. Снов. Вызов поступил на пульт дежурного в пожарную часть. Сообщали о том, что горит жилое строение. Ближайшее к месту происшествия подразделение было наше. Прибыв по месту вызова, организовали боевое развертывание.

Был будний день. Люди собрались на улице. Ситуацию с пожаром усложнял сильный ветер — не менее двадцати метров в секунду. Огонь, подчиняясь стихии, языками ложился на соседний дом. Поэтому силы пожарных-спасателей сосредоточили на соседнем фронтоне, который загорелся прямо на глазах в считанные секунды. Ситуация была сложной. Под угрозой находилась вся деревня. Люди наблюдали за происходящим  в шоковом состоянии, ведь пожар возник практически мгновенно из-за короткого замыкания. Многие сельчане в панике не осознавали, что происходит, но знали одно — огонь может лишить крова над головой.

Когда профессия — героическая: сегодня работники РОЧС отмечают День пожарной службы

В ПАСП №11 г. Несвиж проходит инструктаж с личным составом

А ветер раздувал пламя с такой силой, что возможности приблизиться к очагу просто не было. Горячий воздух обжигал лица людей в  боевой одежде. Стрелял нагретый шифер. Его осколки разлетались на сотни метров. От них загорались сараи, которые находились поблизости. Прибывшие на подкрепление расчеты отправились на тушение построек на соседних участках. Трагедия в считанные минуты принимала угрожающие масштабы. Побороть огонь в тот день помогла в прямом смысле слова новая 10-тонная машина, которая была на вооружении нашего поста…

К счастью, во время пожара люди в огне не пострадали. А значит, все действия пожарных-спасателей были правильными.

Помнит Игорь и свой  первый выезд на пожар. В 2005 году ЧС случилась в одном из медучреждений района. В тот день удалось спасти из пожара человека, который сам безуспешно пытался выбраться через окно наружу. Пострадавший был доставлен в Несвижскую ЦРБ с отравлением продуктами горения. С огнем, охватившим комнату, где случилось короткое замыкание в электросети, пожарные-спасатели справились в считанные минуты. Задачи боевого отделения по спасению человека и тушению пожара были выполнены. Это происшествие стало для молодого командира отделения боевым крещением.

Как часто судьба человека в таких случаях зависит от профессионализма других. Вступая в борьбу с огнем, пожарному-спасателю нужно быть уверенным и грамотным, чтобы помочь тем, кто растерян в минуту трагедии. Поэтому все действия личного состава районного отдела по чрезвычайным ситуациям отрабатываются на ежедневных занятиях по пожарной аварийно-спасательной подготовке. Сдаются нормативы, контролируется  время и правильность их выполнения.

— Где нужно, подсказывают новичкам и учат их более опытные товарищи. Но практически все ребята — люди закаленные и надежные, — продолжает свой рассказ мой собеседник. — Например, несколько месяцев назад к нам пришел служить 22-летний Илья Макаренко. Он — сержант внутренней службы. Срочную прошел в погранвойсках, а после увольнения в запас пополнил ряды спасателей-пожарных и, возможно, будет поступать в учебное учреждение системы МЧС.

Среди самых опытных наставников — Игорь Станиславович Татур  старший прапорщик внутренней службы, командир отделения. Его стаж работы — более 20 лет. Участвовал в тушении десятков пожаров. За значительный вклад в ликвидацию пожаров и ЧС был отмечен наградами.

Ответственно несет службу водитель первого класса, старший прапорщик внутренней службы Александр Николаевич Сенько. За его плечами — годы работы, этому предшествовала учеба в Белорусском государственном аграрно-техническом университете.

Профессию спасателя-пожарного выбрал и Виктор Анатольевич Цвирко. Он — водитель, старшина внутренней службы. Срочную служил в кинологическом центре в Колодищах. Позже находился на должности заместителя командира взвода в войсковой части Несвижа.

Ответственные, скромные и порядочные ребята. Это можно сказать и о других.

На мой вопрос, бывает ли страшно людям этой героической профессии, офицер Игорь Полещук ответил: «Конечно, страшно. Мы же люди, не роботы. Страшно бывает всем».

Команда спасателей выезжала и на дорожные аварии. Май 2015-го. ДТП в Несвиже. Лобовое столкновение. Водитель одного из автомобилей — в железном плену. Открытые переломы ноги, ключицы. Человек оказался зажат между рулевым колесом и водительской дверцей. Провели деблокировку. Достали человека через заднее сиденье. Специальным гидравлическим инструментом пришлось резать стойки автомобиля и задние дверцы. Разжимая домкратами металл, стремились к быстрейшему освобождению пострадавшего.

Не раз Игорю Полещуку и его подразделению приходилось помогать животным. Спасали их из подвалов, колодцев. Многие четвероногие попадали в беду из-за своих нерадивых хозяев. Однажды был случай, когда с 10-метровой глубины колодца вытянули домашнюю кошку. Чтобы животное продержалось на воде, ему спустили пустую канистру, а потом при помощи петли подняли жертву на поверхность…

Сегодня в Несвижском РОЧС проводится большая работа для того, чтобы служба сотрудников проходила в комфортных условиях. Недавно силами личного состава подразделения были отремонтированы служебные бытовые помещения. Обновили и фасады здания, гаража, благоустроили территорию. Ведь место, где базируются спасатели, должно быть образцом порядка и безопасности.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игорь Васильевич Полещук — начальник ПАСП №11 г. Несвиж, старший лейтенант внутренней службы.  Прошел путь от рядового до старшего прапорщика.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Хотимском районе уже убрано 16% зерновых и зернобобовых культур
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика