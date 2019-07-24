ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стасевич в невероятной форме. Пять фактов про лучшего футболиста Беларуси

25.07.2019 14:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Атакующий полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич остается незаменимым игроком чемпионов Беларуси, во многом предопределяя исходы матчей борисовчан. Комментатор Дмитрий Герчиков сравнил с его с Терминатором, а партнер по команде Дмитрий Бага — с «хорошим белорусским вином». SPORT.TUT.BY вспоминает пять фактов про лучшего белорусского футболиста на сегодняшний день.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Настоящий борисовчанин

Игорь Стасевич — первый воспитанник БАТЭ среди футболистов, игравших в Лиге чемпионов. «Желто-синие» обычно собирают лучших игроков со всей страны, а своя школа до определенной поры работала не очень продуктивно. Ее единственным ярким воспитанником был именно Стасевич, который играл за дубль БАТЭ уже с 2002 года.

А в 2004-м Стасевич впервые сыграл в чемпионате Беларуси на взрослом уровне. Впечатлив тренера, он на многие годы стал незаменимым футболистом в атакующих построениях борисовчан.

Забивал «Ювентусу» на старом «Динамо»

В сезоне-2008/2009 Лига чемпионов впервые опробовала новый формат квалификации, который позволял попасть в групповой этап командам из не самых топовых чемпионатов. БАТЭ сразу же воспользовался этим шансом и был вознагражден на жеребьевке супергруппой: «Ювентус», «Реал» и «Зенит».


Reuters

Казалось, борисовчане будут жестко биты во всех встречах, но на деле команда молодого Виктора Гончаренко смотрелась очень прилично. БАТЭ не потерпел ни одного крупного поражения, сыграв вничью в гостях с «Зенитом», а также дважды отобрав очки у «Ювентуса».

Самым запоминающимся стал домашний поединок с «Юве». Пока не построившие «Борисов-Арену» чемпионы Беларуси играли на еще не реконструированном «Динамо». На 17-й минуте Сергей Кривец реализовал выход один на один, а вскоре Игорь Стасевич головой замкнул навес Павла Нехайчика — 2:0. «Ювентус» смог отыграться, но ничью БАТЭ итальянцам уже не отдал.

Легионерский опыт нельзя назвать удачным

Игорь Стасевич уверенно входит в число лучших игроков поколения в Беларуси, но опыт игры в зарубежном чемпионате у него, как и у многих других игроков БАТЭ, успешным назвать нельзя. В 2010 году полузащитник отправился в нижегородскую «Волгу» из российского ПерДива, но задержался там лишь на несколько месяцев. Стасевич не стал стилеобразующим игроком, выйдя на поле лишь шесть раз.

В 25 лет Игорю пришлось строить карьеру заново. Он потерял место в национальной сборной и гн получил достойных предложений от иностранных клубов. Перед сезоном-2011 Стасевич оказался в «Гомеле».

Именно там и начался новый виток развития карьеры полузащитника. Он помог команде отобраться в Лигу Европы, где «Гомель» встретился с «Ливерпулем», затем перешел в минское «Динамо» и вышел с новым клубом в группу ЛЕ. После этого футболист вернулся в родной Борисов и стал настоящим лидером и БАТЭ, и сборной Беларуси. В 2015 и 2018 годах Стасевич признавался сильнейшим футболистом страны.

Стал лучшим ассистентом Лиги Европы

Кроссы и стандарты в исполнении Игоря Стасевича — главное оружие БАТЭ в атаке. Очень хорошо узнали об этом соперники борисовчан в прошлом розыгрыше Лиги Европы. 7 из 10 голов «желто-синих» были забиты именно с передач 22-го номера. Это позволило Стасевичу стать лучшим ассистентом всего турнира. Столько же ассистов сделал бразилец Виллиан из «Челси», но для этого ему понадобилось на 195 минут больше.


Фото: fcbate.by

Свой ассистентский талант Игорь подтверждает и на внутренней арене. Стасевич — лидер по количеству голевых передач в истории БАТЭ и чемпионата Беларуси. Их на его счету уже более 100.

Уделяет большое внимание своему внешнему виду

Игорь Стасевич регулярно включается в рейтинги самых стильных белорусских футболистов. В топы попадали даже бутсы полузащитника. Чтобы убедиться в справедливости этих оценок, можете сами заглянуть в инстаграм футболиста. Стасевич не только удачно подбирает костюмы, но и занимается корректировкой своей прически, следит за формой и с удовольствием участвует в фотосессиях.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Всех обнимаем! С Наступающим!!!

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
SPORT.TUT.BY вспоминает пять фактов про лучшего белорусского футболиста на сегодняшний день.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь взяла на себя обязательства побороть гепатит С к 2028 году – ВОЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские кроссовки черные в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика