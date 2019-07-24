Стасевич в невероятной форме. Пять фактов про лучшего футболиста Беларуси

Источник материала: Tut.by

Атакующий полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич остается незаменимым игроком чемпионов Беларуси, во многом предопределяя исходы матчей борисовчан. Комментатор Дмитрий Герчиков сравнил с его с Терминатором, а партнер по команде Дмитрий Бага — с «хорошим белорусским вином» . SPORT.TUT.BY вспоминает пять фактов про лучшего белорусского футболиста на сегодняшний день.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Настоящий борисовчанин

Игорь Стасевич — первый воспитанник БАТЭ среди футболистов, игравших в Лиге чемпионов. «Желто-синие» обычно собирают лучших игроков со всей страны, а своя школа до определенной поры работала не очень продуктивно. Ее единственным ярким воспитанником был именно Стасевич, который играл за дубль БАТЭ уже с 2002 года.

А в 2004-м Стасевич впервые сыграл в чемпионате Беларуси на взрослом уровне. Впечатлив тренера, он на многие годы стал незаменимым футболистом в атакующих построениях борисовчан.

Забивал «Ювентусу» на старом «Динамо»

В сезоне-2008/2009 Лига чемпионов впервые опробовала новый формат квалификации, который позволял попасть в групповой этап командам из не самых топовых чемпионатов. БАТЭ сразу же воспользовался этим шансом и был вознагражден на жеребьевке супергруппой: «Ювентус», «Реал» и «Зенит».



Reuters

Казалось, борисовчане будут жестко биты во всех встречах, но на деле команда молодого Виктора Гончаренко смотрелась очень прилично. БАТЭ не потерпел ни одного крупного поражения, сыграв вничью в гостях с «Зенитом», а также дважды отобрав очки у «Ювентуса».

Самым запоминающимся стал домашний поединок с «Юве». Пока не построившие «Борисов-Арену» чемпионы Беларуси играли на еще не реконструированном «Динамо». На 17-й минуте Сергей Кривец реализовал выход один на один, а вскоре Игорь Стасевич головой замкнул навес Павла Нехайчика — 2:0. «Ювентус» смог отыграться, но ничью БАТЭ итальянцам уже не отдал.

Легионерский опыт нельзя назвать удачным

Игорь Стасевич уверенно входит в число лучших игроков поколения в Беларуси, но опыт игры в зарубежном чемпионате у него, как и у многих других игроков БАТЭ, успешным назвать нельзя. В 2010 году полузащитник отправился в нижегородскую «Волгу» из российского ПерДива, но задержался там лишь на несколько месяцев. Стасевич не стал стилеобразующим игроком, выйдя на поле лишь шесть раз.

В 25 лет Игорю пришлось строить карьеру заново. Он потерял место в национальной сборной и гн получил достойных предложений от иностранных клубов. Перед сезоном-2011 Стасевич оказался в «Гомеле».

Именно там и начался новый виток развития карьеры полузащитника. Он помог команде отобраться в Лигу Европы, где «Гомель» встретился с «Ливерпулем», затем перешел в минское «Динамо» и вышел с новым клубом в группу ЛЕ. После этого футболист вернулся в родной Борисов и стал настоящим лидером и БАТЭ, и сборной Беларуси. В 2015 и 2018 годах Стасевич признавался сильнейшим футболистом страны.

Стал лучшим ассистентом Лиги Европы

Кроссы и стандарты в исполнении Игоря Стасевича — главное оружие БАТЭ в атаке. Очень хорошо узнали об этом соперники борисовчан в прошлом розыгрыше Лиги Европы. 7 из 10 голов «желто-синих» были забиты именно с передач 22-го номера. Это позволило Стасевичу стать лучшим ассистентом всего турнира. Столько же ассистов сделал бразилец Виллиан из «Челси», но для этого ему понадобилось на 195 минут больше.



Фото: fcbate.by

Свой ассистентский талант Игорь подтверждает и на внутренней арене. Стасевич — лидер по количеству голевых передач в истории БАТЭ и чемпионата Беларуси. Их на его счету уже более 100.

Уделяет большое внимание своему внешнему виду