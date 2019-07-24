“Предугадать, как пройдут сутки, нельзя”. Водитель пожарной машины – о своей работе

Источник материала: Горецкий вестник

Тысячи километров на пожарной машине проехал водитель ПАСП № 11 «Нефтебаза» Александр Долгов с 1996 года. Не один десяток экстренных выездов пришлось совершить ему за это время. Главная задача Александра — оперативно и быстро доставить спасателей к месту ЧП. Этому правилу с начала службы и следует водитель.





Интерес к технике у Александ­ра появился еще в детстве. Его отец Александр Владимирович, который был водителем в ПМК-1, часто брал с собой сына на работу и в гараж. Там парень постигал азы механики. В старших классах получил права в УПК. Окончив школу, продолжил обучение в филиале Кричевского СПТУ на базе ПМК-87. Освоил профессию машиниста экскаватора. После были армейские будни. С 1995-го он работал водителем в ПМК-1. Через год устроился в пожарную службу. Вначале определили на ПАСП № 14 в д. Ходоровка. В 1999 году Александра Александровича перевели на «Нефтебазу». Так с тех пор он здесь и работает.

Сегодня его «железный напарник» — оборудованный по современным стандартам МАЗ с объемом цистерны в 10 тонн. Первым делом, когда Александр Александрович заступает на смену, проверяет машину. Чтобы в случае экстренного вызова быть в полной готовности.

Конечно, за МАЗом следят посменно и товарищи Александ­ра Александровича по службе — Роман Старосоцкий, Николай Подлужный и Антон Евсеенко. Они все вместе заинтересованы в исправности машины. Ни разу она их не подводила. А это свидетельствует о том, что техника на посту «Нефтебаза» — в надежных руках водителей.

Валерия Дроздовская