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Минобороны: новый «закон об отсрочках» коснется и поступивших в этом году — уже в осенний призыв

25.07.2019 15:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

24 июля Александр Лукашенко подписал «закон об отсрочках», который вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Пока документ не опубликован. Самое главное нововведение — теперь отсрочка от воинской службы дается всего один раз, пока молодой человек учится в колледже или университете.

Минобороны: новый «закон об отсрочках» коснется и поступивших в этом году — уже в осенний призыв

Перед тем как продолжить образование, нужно будет сначала отслужить. А еще военкоматы смогут формировать свои списки невыездных из страны, если призывник, по их мнению, надлежащим образом получил повестку, а в военкомат не явился. Чего еще ждать от закона, на пресс-конференции в Минске рассказали представители Министерства обороны, Министерства образования и депутаты.

 
Теги: Минск
 
 
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  24 июля Александр Лукашенко подписал «закон об отсрочках», который вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Пока документ не...
 
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