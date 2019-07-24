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Минобороны: новый «закон об отсрочках» коснется и поступивших в этом году — уже в осенний призыв
25.07.2019 15:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
24 июля Александр Лукашенко
Перед тем как продолжить образование, нужно будет сначала отслужить. А еще военкоматы смогут формировать свои списки невыездных из страны, если призывник, по их мнению, надлежащим образом получил повестку, а в военкомат не явился. Чего еще ждать от закона, на пресс-конференции в Минске рассказали представители Министерства обороны, Министерства образования и депутаты.
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24 июля Александр Лукашенко подписал «закон об отсрочках», который вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Пока документ не...
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