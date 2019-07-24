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МАРТ не будет препятствовать приходу в Беларусь шведского ритейлера IKEA

25.07.2019 15:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

МАРТ не будет препятствовать приходу в Беларусь шведского ритейлера IKEA. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович в пресс-центре БЕЛТА, отвечая на вопросы журналистов.

МАРТ не будет препятствовать приходу в Беларусь шведского ритейлера IKEA

"Сложно решать за производителя, будет ли он (ритейлер. - Прим. БЕЛТА) у нас в республике или нет. Наверное, инвестор всегда просчитывает варианты, выгодно это ему или нет. Если просчитает, что выгодно, то препятствий со стороны министерства никаких не выдвигается, - сказал Артур Карпович. - Я думаю, что этот вопрос будет решен непосредственно инвестором".

Первый замминистра также отметил, что и условий по наличию белорусской продукции в данной сети в случае ее прихода на белорусский рынок также никто не ставит. "Если это фирменный магазин, то никаких условий по наличию товаров отечественного производства в принципе не выдвигается. Фирменный магазин руководствуется своими правилами", - пояснил первый замминистра.

Ранее сообщалось, что мировой гигант по продаже мебели и товаров для дома - шведская торгово-производственная группа компаний IKEA планирует в ближайший год вдвое увеличить закупки в Беларуси. За счет этого отечественные предприятия намерены реализовать через эту сеть продукции на сумму примерно 200 млн евро.

 
 
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  МАРТ не будет препятствовать приходу в Беларусь шведского ритейлера IKEA. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра антимонопольного регулирования и...
 
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