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Житель Каменецкого района осужден на 8,1 года за выращивание конопли и оборот марихуаны
25.07.2019 15:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Суд Каменецкого района сегодня огласил
Для последующего распространения наркотического средства 28-летний мужчина приобрел не менее 27 семян конопли, которые посеял на земельном участке в Каменецком районе. Выращенное растение он собрал и измельчил, получив зеленую массу не менее 1 кг, а часть высушил (не менее 37 г). Наркотическое вещество хранил в нескольких местах, перевозил на автомобиле по территории Брестской области.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по ч.1 ст.329 (незаконный посев и выращивание наркосодержащих растений) и ч.3 ст.328 (с целью сбыта хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере) УК. Он приговорен к восьми годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Суд Каменецкого района сегодня огласил приговор по уголовному делу о незаконном обороте марихуаны в крупном размере, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского...
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