ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украина задержала российский танкер в Керченском проливе - подробности

25.07.2019 14:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе.



Речь идет о малых бронированных артиллерийских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу", арестованных Россией и чьи моряки сейчас находятся в российской тюрьме.

Сейчас готовится ходатайство для ареста, сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве отметили, что 24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом России зашел танкер «NIKA SPIRIT», который идентифицирован как уже известный танкер «NEYMA», который был использован для перекрытия Керченского пролива. СБУ утверждает, что в России переименовали «NEYMA» на «NIKA SPIRIT».

«Во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ России представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе», – цитирует сообщение радио Свобода.

Как сообщается, по факту блокирования танкером «NEYMA» Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователями СБУ, под процессуальным руководством военной прокуратуры, было начато и проводится досудебное расследование.

При этом заочно сообщено о подозрении 15 должностным лицам высшего военного руководства России, в том числе одному контр-адмиралу, двум вице-адмиралам и генерал-полковнику.


По данным СБУ, на задержанном танкере закончен обыск «с целью установления фактических обстоятельств дела», изъяты документы, записи радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов. Также допрошены члены судокоманды, изъяты документы необходимые для установления истины в производстве.
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пожар звездолета SpaceX попал на видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика