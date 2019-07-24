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Украина задержала российский танкер в Керченском проливе - подробности
Источник материала: Партизан
Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе.
Речь идет о малых бронированных артиллерийских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу", арестованных Россией и чьи моряки сейчас находятся в российской тюрьме.
Сейчас готовится ходатайство для ареста, сообщает пресс-служба СБУ.
В ведомстве отметили, что 24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом России зашел танкер «NIKA SPIRIT», который идентифицирован как уже известный танкер «NEYMA», который был использован для перекрытия Керченского пролива. СБУ утверждает, что в России переименовали «NEYMA» на «NIKA SPIRIT».
«Во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ России представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе», – цитирует сообщение радио
Как сообщается, по факту блокирования танкером «NEYMA» Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователями СБУ, под процессуальным руководством военной прокуратуры, было начато и проводится досудебное расследование.
При этом заочно сообщено о подозрении 15 должностным лицам высшего военного руководства России, в том числе одному контр-адмиралу, двум вице-адмиралам и генерал-полковнику.
По данным СБУ, на задержанном танкере закончен обыск «с целью установления фактических обстоятельств дела», изъяты документы, записи радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов. Также допрошены члены судокоманды, изъяты документы необходимые для установления истины в производстве.
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Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе.
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