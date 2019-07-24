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На бирже - штиль

25.07.2019 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Валютные торги 25 июля прошли спокойно, курсы основных валют изменились незначительно. Валютная корзина подорожала на 0,04%. С начала года её стоимость опустилась на −2,06%.

Курс доллара вырос всего на 0,0011 рубля до 2,0293 BYN/USD, но этого оказалось достаточным чтобы взобраться на недельный максимум.

Курс евро просел на 0,0006 рубля до 2,2579 BYN/EUR. Евро находится на двухлетнем минимуме, еще дешевле он стоил на торгах 21 июля 2017 года.

Курс российского рубля остался без изменений на уровне 3,2129 BYN/100 RUB.


Россия

Центробанк РФ опубликовал официальные курсы на завтра. Курс доллара вырос на 4 копейки до 63,1572 российских рублей, а евро просел на 3 копейки до 70,2940 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Валютные торги 25 июля прошли спокойно, курсы основных валют изменились незначительно. Валютная корзина подорожала на 0,04%. С начала года её стоимость опустилась на...
 
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