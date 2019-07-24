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Умер президент Туниса

25.07.2019 13:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бежи Каиду ас-Себси было 92 года


Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси умер в возрасте 92 лет. 

Об этом сообщила канцелярия главы государства в четверг, передает ТАСС.


Ас-Себси, бывший чиновник однопартийной администрации бен Али, характеризовал себя как технократа, а его партия находилась в оппозиции к первому постреволюционному тунисскому правительству, которое было промусульманским. 


Ас-Себси ранее успел побывать премьер-министром, эту должность он занимал с 27 февраля по 24 декабря 2011 года.
 
 
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Бежи Каиду ас-Себси было 92 года
 
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