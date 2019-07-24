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Умер президент Туниса
Источник материала: Партизан
Бежи Каиду ас-Себси было 92 года
Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси умер в возрасте 92 лет.
Об этом сообщила канцелярия главы государства в четверг, передает
Ас-Себси, бывший чиновник однопартийной администрации бен Али, характеризовал себя как технократа, а его партия находилась в оппозиции к первому постреволюционному тунисскому правительству, которое было промусульманским.
Ас-Себси ранее успел побывать премьер-министром, эту должность он занимал с 27 февраля по 24 декабря 2011 года.
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Бежи Каиду ас-Себси было 92 года
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