Умер президент Туниса





Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси умер в возрасте 92 лет.





ТАСС. Об этом сообщила канцелярия главы государства в четверг, передает









Ас-Себси, бывший чиновник однопартийной администрации бен Али, характеризовал себя как технократа, а его партия находилась в оппозиции к первому постреволюционному тунисскому правительству, которое было промусульманским.









Ас-Себси ранее успел побывать премьер-министром, эту должность он занимал с 27 февраля по 24 декабря 2011 года.



