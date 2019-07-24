Андрей Щербаков (он был призван лишь в мае 2019 года) нанёс себе телесные повреждения. Кровь заметили сослуживцы. Парня спасли, сообщает Телеграм-канал Nexta. Рядовой разведывательного батальона(он был призван лишь в мае 2019 года) нанёс себе телесные повреждения. Кровь заметили сослуживцы. Парня спасли,Телеграм-канал Nexta.





после предыдущей похожей попытки суицида пресс-служба Минобороны солгала, что "это было умышленное членовредительство с целью не служить" . А порезавшему вены рядовому пообещали 7 лет лишения свободы по статье 447 УК Беларуси - "Уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным способом". Напомним, что. А порезавшему вены рядовому пообещали 7 лет лишения свободы по статье 447 УК Беларуси - "Уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным способом".





Эту же информацию довели и до солдат. Однако, как видим, срочники продолжают резать вены. Даже понимая, что если выживут - отправятся в тюрьму. На "откос" как-то не тянет





Владимир Макаров сказал Свабодзе , что 23 июля в одной из воинских частей гродненского гарнизона зафиксированы "демонстративно-установочные действия, которые имеют признаки покушения на преступление "членовредительство"». Тем не менее именно об этом заявляют в Минобороны. Пресс-секретарь Министерства оборонысказал, что 23 июля в одной из воинских частей гродненского гарнизона зафиксированы "демонстративно-установочные действия, которые имеют признаки покушения на преступление "членовредительство"».





Он сказал, что проводится проверка по всем направлениям. Солдата направят также в медицинское учреждение.





"Если эти признаки подтвердятся, то будет возбуждено уголовное дело. Это не является покушением на самоубийство, так как человек, который совершал эти действия, знал о безопасности действий, которые он делал", - заявил Макаров.





Что подтолкнуло солдата к этому поступку, по словам Макарова, также будут выяснять.









"До сих пор он неоднократно говорил о суицидальных намерениях. Хотя этот случай не является попыткой суицида. Ведь попытка предусматривает действия, которые не привели к смерти по причине, которая не зависит от самого человека. Это именно демонстрационно-установочные действия", - утверждает Макаров.





буквально в мае и тоже в Гродно солдат также порезал себя . И в Минобороны также утверждали, что таким образом он "пытался уклониться от воинской службы". Но самое ужасное, что в белорусской армии подобные "демонстрационно-установочные действия" происходят постоянно. Помимо уже упомянутых двух, которые произошли в интервалом чуть более недели,. И в Минобороны также утверждали, что таким образом он "пытался уклониться от воинской службы".





Но не слишком ли много таких странных попыток уклониться?





учащиеся уже не смогут получить больше одной отсрочки от армии , кажется, попыток "уклониться" скоро будет еще больше. Не хотелось бы, но увы... А с учетом, что, кажется, попыток "уклониться" скоро будет еще больше. Не хотелось бы, но увы...





Возникает резонный вопрос, а нужна ли белорусам такая армия?