|
Еще один солдат вскрыл себе вены. Минобороны снова заявляет о "членовредительстве"
Источник материала: Партизан
(дополнено) Очередной солдат-срочник вскрыл себе вены. Произошло это 23 июля - на этот раз в 6-й отдельной гвардейской механизированной бригаде, базирующейся в Гродно. Парень был призван только в мае. Похоже, не выдержал "дедовщины". Но правды от Минобороны мы все равно не узнаем.
Рядовой разведывательного батальона Андрей Щербаков (он был призван лишь в мае 2019 года) нанёс себе телесные повреждения. Кровь заметили сослуживцы. Парня спасли,
Напомним, что
Эту же информацию довели и до солдат. Однако, как видим, срочники продолжают резать вены. Даже понимая, что если выживут - отправятся в тюрьму. На "откос" как-то не тянет
Тем не менее именно об этом заявляют в Минобороны. Пресс-секретарь Министерства обороны Владимир Макаров сказал
Он сказал, что проводится проверка по всем направлениям. Солдата направят также в медицинское учреждение.
"Если эти признаки подтвердятся, то будет возбуждено уголовное дело. Это не является покушением на самоубийство, так как человек, который совершал эти действия, знал о безопасности действий, которые он делал", - заявил Макаров.
Что подтолкнуло солдата к этому поступку, по словам Макарова, также будут выяснять.
"До сих пор он неоднократно говорил о суицидальных намерениях. Хотя этот случай не является попыткой суицида. Ведь попытка предусматривает действия, которые не привели к смерти по причине, которая не зависит от самого человека. Это именно демонстрационно-установочные действия", - утверждает Макаров.
Но самое ужасное, что в белорусской армии подобные "демонстрационно-установочные действия" происходят постоянно. Помимо уже упомянутых двух, которые произошли в интервалом чуть более недели,
Но не слишком ли много таких странных попыток уклониться?
А с учетом, что
Возникает резонный вопрос, а нужна ли белорусам такая армия?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
(дополнено) Очередной солдат-срочник вскрыл себе вены. Произошло это 23 июля - на этот раз в 6-й отдельной гвардейской механизированной бригаде, базирующейся в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)