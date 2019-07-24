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Еще один солдат вскрыл себе вены. Минобороны снова заявляет о "членовредительстве"

25.07.2019 12:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

(дополнено) Очередной солдат-срочник вскрыл себе вены. Произошло это 23 июля - на этот раз в 6-й отдельной гвардейской механизированной бригаде, базирующейся в Гродно. Парень был призван только в мае. Похоже, не выдержал "дедовщины". Но правды от Минобороны мы все равно не узнаем.

Еще один солдат вскрыл себе вены. Минобороны снова заявляет о "членовредительстве"
Рядовой разведывательного батальона Андрей Щербаков (он был призван лишь в мае 2019 года) нанёс себе телесные повреждения. Кровь заметили сослуживцы. Парня спасли, сообщает Телеграм-канал Nexta.

Напомним, что после предыдущей похожей попытки суицида пресс-служба Минобороны солгала, что "это было умышленное членовредительство с целью не служить". А порезавшему вены рядовому пообещали 7 лет лишения свободы по статье 447 УК Беларуси - "Уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным способом". 

Эту же информацию довели и до солдат. Однако, как видим, срочники продолжают резать вены. Даже понимая, что если выживут - отправятся в тюрьму. На "откос" как-то не тянет

Тем не менее именно об этом заявляют в Минобороны. Пресс-секретарь Министерства обороны Владимир Макаров сказал Свабодзе, что 23 июля в одной из воинских частей гродненского гарнизона зафиксированы "демонстративно-установочные действия, которые имеют признаки покушения на преступление "членовредительство"».

Он сказал, что проводится проверка по всем направлениям. Солдата направят также в медицинское учреждение.

"Если эти признаки подтвердятся, то будет возбуждено уголовное дело. Это не является покушением на самоубийство, так как человек, который совершал эти действия, знал о безопасности действий, которые он делал", - заявил Макаров.

Что подтолкнуло солдата к этому поступку, по словам Макарова, также будут выяснять.


"До сих пор он неоднократно говорил о суицидальных намерениях. Хотя этот случай не является попыткой суицида. Ведь попытка предусматривает действия, которые не привели к смерти по причине, которая не зависит от самого человека. Это именно демонстрационно-установочные действия", - утверждает Макаров.

Но самое ужасное, что в белорусской армии подобные "демонстрационно-установочные действия" происходят постоянно. Помимо уже упомянутых двух, которые произошли в интервалом чуть более недели, буквально в мае и тоже в Гродно солдат также порезал себя. И в Минобороны также утверждали, что таким образом он "пытался уклониться от воинской службы".

Но не слишком ли много таких странных попыток уклониться?

А с учетом, что учащиеся уже не смогут получить больше одной отсрочки от армии, кажется, попыток "уклониться" скоро будет еще больше. Не хотелось бы, но увы...

Возникает резонный вопрос, а нужна ли белорусам такая армия?
 
Теги: Гродно
 
 
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(дополнено) Очередной солдат-срочник вскрыл себе вены. Произошло это 23 июля - на этот раз в 6-й отдельной гвардейской механизированной бригаде, базирующейся в...
 
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