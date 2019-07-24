В МЧС отчитались о ликвидации последствий аварии поезда с цистернами газа

Как сообщалось ранее, 24 июля в 18:43 в МЧС поступило сообщение о сходе с рельсов 15 цистерн грузового поезда (всего 68 вагонов в составе, в том числе 39 цистерн с газом, 1 вагон с древесиной, 28 порожних полувагонов) на участке Витебск - Орша вблизи деревни Замосточье.





На утро 25 июля завершено обследование цистерн на предмет возможной утечки пропана. Утечка обнаружена в одной из цистерн. Вокруг места утечки создана специальная пенная подушка, которая постоянно обновляется. 53 вагона отбуксированы на безопасное расстояние.





Пострадавших нет, на месте оперативно начаты и ведутся восстановительные работы, обеспечена бесперебойная подача воды и пенообразователя, создан резерв сил и средств МЧС.





Пассажирам двух дизель-поездов (442 человека) были предоставлены автобусы и организована их доставка. Жители двух ближайших садоводческих товариществ "Железнодорожник" и "Березка" (всего находились 64 человека) были эвакуированы автобусами районного отдела образования и местного сельскохозяйственного предприятия в д. Сосновка, где организован пункт временного размещения.









Часть людей выехала на личном транспорте в свои места постоянного проживания, часть была доставлена на автобусах. Размещение в пункте не потребовалось.





На месте находятся 225 специалистов различных организаций и техника, в том числе три восстановительных поезда. В готовности находится дополнительная инженерная техника МЧС. Проводятся работы по поднятию и транспортировке сошедших с рельсов цистерн.





сообщает МЧС. По состоянию на 8:00 утечка ликвидирована, работниками МЧС наложен специальный бандаж,МЧС.







