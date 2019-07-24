В подъезде жилого дома случился потоп

Источник материала: Навiны Камянеччыны

После ливней в минувшие выходные у дома №77 по ул. Брестской в Каменце образовалось огромное озеро, которое не пройти не проехать. И такое происходит не первый год. Жильцы дома считают: возможно, причина в том, что как раз напротив их подъезда расположен колодец ливневой канализации, а он забит, хотя коммунальные службы этот факт и отрицают. А в этом году новая напасть: проходилась труба ливневки, которая идет с плоской крыши внутри дома, и вода с нее начала хлестать прямо в подъезд. На видео жильцы дом этот факт и запечатлели для истории. Несколько раз обитатели квартир в этом подъезде звонили по номеру 115, приезжала аварийная машина и откачивала из подъезда воду. Можете представить, что там после такого потопа творится. Но причина-то осталась! Кому-нибудь, кроме жильцов дома, есть до этого дело?