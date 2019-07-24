ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В подъезде жилого дома случился потоп

25.07.2019 12:53 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

После ливней в минувшие выходные у дома №77 по ул. Брестской в Каменце образовалось огромное озеро, которое не пройти не проехать. И такое происходит не первый год. Жильцы дома считают: возможно, причина в том, что как раз напротив их подъезда расположен колодец ливневой канализации, а он забит, хотя коммунальные службы этот факт и отрицают. А в этом году новая напасть: проходилась труба ливневки, которая идет с плоской крыши внутри дома, и вода с нее начала хлестать прямо в подъезд. На видео жильцы дом этот факт и запечатлели для истории. Несколько раз обитатели квартир в этом подъезде звонили по номеру 115, приезжала аварийная машина и откачивала из подъезда воду. Можете представить, что там после такого потопа творится. Но причина-то осталась! Кому-нибудь, кроме жильцов дома, есть до этого дело?

 

 

В подъезде жилого дома случился потоп

Author: Редактор сайта

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После ливней в минувшие выходные у дома №77 по ул. Брестской в Каменце образовалось огромное Сообщение В подъезде жилого дома случился потоп появились сначала на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда профессия — героическая: сегодня работники РОЧС отмечают День пожарной службы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • u.s polo одежда официальный сайт в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика