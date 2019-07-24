Пожар на космическом корабле SpaceX попал на видео

Источник материала: Tut.by

Издание Space.com опубликовало видео пожара, который возник на прототипе космического корабля Starhopper от SpaceX во время испытаний.

Starhopper — это базовая версия ракеты Starship, предназначенной для отправки на Луну и Марс астронавтов, а в будущем и космических туристов. Она предназначена для тестирования жизненно важных технологий для космического корабля SpaceX.

Испытания проходили на полигоне SpaceX в Бока-Чика, штат Техас. Пожар произошел при попытке космического аппарата оторваться от земли. Причина инцидента не раскрывается, степень повреждения оценивается как незначительная.

На прошлой неделе Starhopper загорелся во время предварительного включения и проверки двигателя Raptor.