|
Пожар на космическом корабле SpaceX попал на видео
Источник материала: Tut.by
Издание Space.com
Starhopper — это базовая версия ракеты Starship, предназначенной для отправки на Луну и Марс астронавтов, а в будущем и космических туристов. Она предназначена для тестирования жизненно важных технологий для космического корабля SpaceX.
Испытания проходили на полигоне SpaceX в Бока-Чика, штат Техас. Пожар произошел при попытке космического аппарата оторваться от земли. Причина инцидента не раскрывается, степень повреждения оценивается как незначительная.
На прошлой неделе Starhopper загорелся во время предварительного включения и проверки двигателя Raptor.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корабль загорается уже не в первый раз.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)