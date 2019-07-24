Скромный гений советского футбола. Федору Черенкову – 60

Источник материала: Аргументы и факты

Детство

Федор Черенков вырос в простой советской семье в районе Кунцево — мама работала в ЖЭКе, папа трудился на авиазаводе. Будущая звезда советского футбола неоднократно вспоминал в интервью, что возиться с мячом начал примерно в то время, как научился ходить. В три года уже вовсю гонял с мальчишками во дворе. Затем выступал за родную школу № 811 на первенство города Москвы по мини-футболу. Там-то на него и обратили внимание тренеры московской команды «Кунцево».

За два года он сумел отлично себя зарекомендовать и на талантливого юношу приезжали смотреть скауты различных клубов. В 1971-м году быстрее остальных сработали в «Спартаке», в чью школу Федор перешел спустя два года, попав к тренеру Анатолию Масленкину. Раньше проводился турнир «Кожаный мяч», так именно он фактически дал путевку в большой футбол для юного дарования.

Федор Черенков, 1980 г. Фото: РИА Новости / Александр Макаров

«Спартак»

Федору Черенкову не было еще 17 лет, когда его взяли сначала в дубль, а затем стали постепенно подводить к основному составу — настолько он выделялся своим мастерством на фоне остальных партнеров. Это легендарный начальник команды Николай Старостин рекомендовал главному тренеру Константину Бескову не спускать с парня глаз, который был готов ворваться в основную команду.

Перед Бесковым в то время стояла серьезная задача по обновлению команды и Черенков идеально вписывался в концепцию — молодой, талантливый, свой воспитанник. И в 1978-м году в возрасте 18 лет Федор дебютировал за основную команду.

Когда его впервые привели на тренировку основного состава, никто поверить не мог, что перед ними футболист. При росте 174 см Черенков весил всего 58 кг. Игроки стали возмущаться: «Вы зачем ребенка привели на тренировку? Мы же его зашибем». Однако мудрый Константин Бесков только лишь ответил: «Сейчас посмотрим кто кого».

И Черенков своей невероятной техникой обращения с мячом стал творить такие чудеса, что остальные поверить не могли — у него невозможно было отобрать мяч. Этот щуплый пацан оставлял в дураках по полкоманды. Он быстро стал своим, над ним взяли шефство опытные игроки.

«Еще в детстве, играя с ребятами гораздо более старшими по возрасту, понял: чтобы обыграть физически более мощного соперника, нужно уметь предугадать его ходы, быстрее ориентироваться в игровой обстановке, всегда иметь в запасе один-другой обводящий финт. А грубость, игра на грани фола наносят футболу большой вред...» — вспоминал начало спартаковской карьеры Черенков

В первом взрослом сезоне 1978-го года Бесков нечасто выпускал Федю на поле, дав ему сыграть всего лишь в семи матчах. Зато следующий год стал если не бенефисом полузащитника, то прорывом для него. Федор забил всего четыре гола, но куда больше отдал голевых передач и создал множество моментов для партнеров. В игрока влюбились и болельщики, ставшие ходить «на Черенкова». Для многих он стал кумиром с первых же матчей.

Говорят, однажды Константин Бесков разозленный на потерю мячом игроком «Спартака» жестко сказал ему в раздевалке: «Не знаешь, что делать с мячом — отдай его Черенкову». В общем-то, тоже самое чуть ранее говорили и про другого лидера красно-белых Юрия Гаврилова.

С каждым сезоном Федор Черенков становился все более важной фигурой для команды. Кто-то из опытных покидал «Спартак», груз ответственности ложился на возмужавшего полузащитника. На долгие годы Черенков стал мозговым центром народной команды, а сам он — «народным футболистом». В 1983-м году его признали лучшим игроком чемпионата СССР. Именно в том сезоне он провел одну из самых ярких игр в карьере — в 1/16 финала Кубка УЕФА против клуба «Астон Вилла». Два его гола вывели команду в следующий раз, хотя англичане тогда были очень сильны.

Еще дважды со «Спартаком» Черенков выигрывал чемпионский титул — в 1987-м и 1989-м годах. В год третьего чемпионства его снова признали лучшим в стране. А всего он девять раз входил в список 33-х лучших игроков чемпионата, из них четыре раза под первым номером. За сборную СССР Черенков провел 34 матча, забил 12 голов. Но взаимоотношения с национальной командой — не лучшие воспоминания для игрока — он так ни разу не сыграл ни на одном крупном турнире. И вот почему.





Федор Черенков, 1990 г. Фото: РИА Новости / Простяков

Болезнь

Как у многих гениев, у Федора Черенкова был свой скелет в шкафу. Родственники и партнеры по команде об этом вслух старались не говорить, скрывали как могли. Пожалуй, впервые у футболиста серьезный нервный срыв произошел в 1984-м году перед матчем с «Андерлехтом» в Тбилиси. На командном обеде он отказался есть, потому что посчитал еду отравленной. Пошли даже слухи, что Черенков собирался покончить с собой в гостинице «Аджария». К нему представили одного из тренеров, чтобы он ничего не натворил. Константин Бесков, естественно, не включил Федора в заявку на матч.

После того случая Черенкова отправили в психиатрическую больницу на лечение. К сожалению, Федор слишком много значил для «Спартака», а потому его забирали как только появлялись первые признаки выздоровления. Но до конца недуг вывести не удалось до конца его дней.

Так, именно из-за проблем с психикой, полузащитника не взяли на чемпионат мира-1990 в Италии, хотя за год до этого Черенков стал лучшим игроком страны. Но тогдашний тренер Валерий Лобановский рисковать атмосферой в сборной не захотел.

Смерть

В 1994-м году Черенков попрощался с большим футболом, на его прощальный матч с «Пармой» собрался полный стадион «Динамо». Потом трудился в Академии «Спартака», работал с детьми, а сам иногда поигрывал за ветеранскую команду красно-белых. По рассказам знакомых, у Черенкова периодически возникала депрессия, дважды был на грани жизни и смерти. Неоднократно снова попадал в психиатрическую больницу.

22 сентября 2014-го года соседи нашли 55-летнего Федора без сознания у подъезда собственного дома. Его отправили на скорой в больницу, но спасти легендарного игрока не смогли — 4 октября Черенков скончался.

На гражданскую панихиду в манеж «Сокольники» пришли около 15 тысяч человек. И там были не только болельщики «Спартака», но и многих других клубов. Страна прощалась с «народным футболистом».