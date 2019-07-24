«Мы не должны создать ажиотаж». В МАРТ рассказали, будут ли снова регулировать цены на сахар

Источник материала: Tut.by

Белорусские магазины снова завалены российским сахаром, который дешевле отечественного, а значит спрос на белорусский снова упадет. Однако в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сказали, что пока не будут регулировать цены на сахар, как в прошлом году.



Фото: Reuters

Напомним, в прошлом году с 17 января МАРТ приняло решение установить минимальные цены на белый кристаллический сахар в связи с резким ростом импорта этого товара, преимущественно из России. Этот товар не мог стоить меньше 1,5 рубля за килограмм. Ведомство может регулировать цены на сахар как на социально значимый товар не больше чем 90 дней в течение одного года. Однако 10 апреля на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии было решено продлить у нас срок госрегулирования. В итоге цены отпустили только в конце декабря прошлого года.

Проблема в том, что российский сахар дешевле нашего, зачастую значительно. К примеру, сейчас килограмм сахара из России стоит 1,1 — 1,35 рубля, а во многих случаях и меньше, ведь делать скидки и устраивать акции на сахар теперь не запрещено. Поэтому в некоторых местах его можно взять даже по 79 копеек. Наш же продают по 1,43 -1,49 рубля.

Однако в МАРТ сказали, что в этом году пока регулировать цены на сахар не собираются.

— Вопрос цен на сахар обсуждался уже не единожды. От Белгоспищепрома вносилось предложение. Я так понимаю, что точка пока в этом вопросе не поставлена, — сказал Артур Карпович, первый замминистра МАРТ. — Должно быть принято взвешенное решение, потому что сейчас период повышенного спроса, период заготовок. Мы не должны создать ажиотаж, чтоб население не пострадало. Этот вопрос нужно рассматривать и со стороны заводов, и со стороны людей. Пока такого решения (о регулировании цен на сахар — прим. авт.) нет.