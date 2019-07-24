Столетнее здание в Барановичах продали за 252 рубля

Источник материала: Tut.by

В Барановичах состоялся аукцион по продаже здания на улице Фроленкова, 50, сообщает газета «Наш край».





Историческое здание, построенное в 1902 году, неоднократно выставлялось на торги. На последнем аукционе стать владельцами здания пожелали три претендента.

Лот стартовал с цены в 76,5 рубля. В итоге победителем аукциона стал участник под номером 2, который предложил наибольшую сумму — 252 рубля 53 копейки.