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Столетнее здание в Барановичах продали за 252 рубля
Источник материала: Tut.by
В Барановичах состоялся аукцион по продаже здания на улице Фроленкова, 50,
Историческое здание, построенное в 1902 году, неоднократно выставлялось на торги. На последнем аукционе стать владельцами здания пожелали три претендента.
Лот стартовал с цены в 76,5 рубля. В итоге победителем аукциона стал участник под номером 2, который предложил наибольшую сумму — 252 рубля 53 копейки.
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Лот стартовал с цены в 76,5 рубля.
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