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На выходные в Беларуси ожидается до 30 градусов тепла
25.07.2019 15:14 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В предстоящие выходные температура воздуха в Беларуси может подняться до 30 градусов тепла, что в купе с дождями принесет в страну тропический климат.
Как сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в предстоящие выходные дни температурный фон повысится.
В пятницу, 26 июля, на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов тепла, днем - 21-26 градусов.
В субботу, 27 июля, погоду будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 12-18, днем - 23-28 градусов.
В воскресенье, 28 июля, территория Беларуси окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе. Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов тепла, днем - 24-30 градусов.
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В предстоящие выходные температура воздуха в Беларуси может подняться до 30 градусов тепла, что в купе с дождями принесет в страну тропический климат.
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