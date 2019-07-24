На выходные в Беларуси ожидается до 30 градусов тепла

Источник материала: Ежедневник





В предстоящие выходные температура воздуха в Беларуси может подняться до 30 градусов тепла, что в купе с дождями принесет в страну тропический климат.

Как сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в предстоящие выходные дни температурный фон повысится.

В пятницу, 26 июля, на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов тепла, днем - 21-26 градусов.

В субботу, 27 июля, погоду будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 12-18, днем - 23-28 градусов.

В воскресенье, 28 июля, территория Беларуси окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе. Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов тепла, днем - 24-30 градусов.