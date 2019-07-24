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Приорбанк запустил бесплатную виртуальную карточку для онлайн-платежей
Источник материала: Myfin
Виртуальную карточку можно получить бесплатно и мгновенно – прямо в интернет-банке или мобильном приложении Prior Online. Разве что клиентам других банков для начала нужно оформить любой продукт в
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Приорбанк запустил виртуальную карточку Visa для онлайн-платежей. Новинка не имеет физического носителя и представляет собой прокачанную версию Visa Internet.
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