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Инфляция к концу года стабилизируется вблизи 5% - Нацбанк

25.07.2019 15:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Инфляция к концу года стабилизируется вблизи 5% - Нацбанк
Фото из открытых источников

Об этом шла речь на расширенном заседании правления Национального банка 25 июля, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Инфляция к концу года стабилизируется вблизи 5% - Нацбанк В мае инфляция в Беларуси выросла до 6,2%

В I полугодии 2019 года фактический уровень годовой инфляции несколько опережал целевой параметр, что было обусловлено временными факторами, влияние которых постепенно исчерпывается. Ожидается дальнейшее снижение интенсивности инфляционных процессов. По оценкам Национального банка, к концу года инфляция стабилизируется вблизи 5%.

Сложившиеся в II квартале 2019 года монетарные условия, отражающие общее влияние процентных ставок и обменного курса на экономику, в целом сохраняли свой нейтральный характер.

Для сохранения финансовой стабильности в I полугодии 2019 года была продолжена работа по ограничению системных рисков, поддержанию уровня золотовалютных резервов и улучшению их структуры, девалютизации экономики, обеспечению безопасного функционирования банков и других финансовых организаций, а также эффективной работы платежной системы.

"В совокупности достигнутые результаты в области ценовой и финансовой стабильности формируют благоприятные условия и основу для устойчивого развития белорусской экономики", - отметили в Нацбанке.Как сообщалось, целевой ориентир Нацбанка по инфляции в 2019 году - не более 5%.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Национальный банк Беларуси к концу 2019 года ожидает стабилизации инфляции вблизи 5%.
 
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