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Минские власти хотят учить школьников «Семьеведению», чтобы те раньше женились и рожали

25.07.2019 14:54 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В беларуских школах планируют ввести курс «Семьеведение». Если идея властей осуществится, подростков начнут убеждать вступать в брак и рожать детей как можно раньше. 

Проект лоббирует Мингорисполком, передает «БелТА». Сотрудники комитета настаивают, чтобы курс вошел школьную программу как можно раньше. Они считают, это «выровняет» Беларусь: ведь, по их мнению, наша страна отстает из-за позднего рождения детей. Но на что ориентируется Мингорисполком и до чего наша страна в этом смысле недотягивает – не уточняется. 

Власти уверены, что «Семьеведение» выровняет демографическую ситуацию. Они говорят, что старые методы уже не работают в полной мере. Помогать семьям с детьми деньгами, строить сады и решать вопрос с квартирами для многодетных семей – этого недостаточно. Видимо, единственный выход – научить детей скорее жениться с наступлением 18 лет.

Важно. В апреле мы рассказывали, как родители школьников составили петицию. Они просили ввести обучающую программу секс-просвета и полового здоровья, чтобы разрушить «информационный вакуум», который создают консервативные семьи. Обращение направили в Минздрав и Министерство образования Беларуси. Чиновники ответили, что детям хватает ОБЖ и факультатива «Основы православной культуры».

Читайте по теме: «Делать все эти взрослые вещи». Зачем двадцатилетние женятся, если брак уже умер?

 
 
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В беларуских школах планируют ввести курс «Семьеведение». Если идея властей осуществится, подростков начнут убеждать вступать в брак и рожать детей как можно...
 
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