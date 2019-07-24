Два взрыва прогремели в Кабуле: погибли не менее 10 человек

Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. Сразу несколько взрывов прогремели в столице Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Первую бомбу активировал смертник на мотоцикле. Его целью был автобус, в котором находились сотрудники афганского министерства шахт. Позже сработало еще одно взрывное устройство. Жертвами атак стали не менее 10 человек. Более 40 пострадавших с различными ранениями доставлены в больницу.





Пока ответственность за нападения не взяла на себя ни одна террористическая группировка.



