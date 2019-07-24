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Два взрыва прогремели в Кабуле: погибли не менее 10 человек
Источник материала: СТВ
Новости Афганистана. Сразу несколько взрывов прогремели в столице Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первую бомбу активировал смертник на мотоцикле. Его целью был автобус, в котором находились сотрудники афганского министерства шахт. Позже сработало еще одно взрывное устройство. Жертвами атак стали не менее 10 человек. Более 40 пострадавших с различными ранениями доставлены в больницу.
Пока ответственность за нападения не взяла на себя ни одна террористическая группировка.
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Новости Афганистана. Сразу несколько взрывов прогремели в столице Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первую бомбу активировал смертник...
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