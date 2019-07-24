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Два взрыва прогремели в Кабуле: погибли не менее 10 человек

25.07.2019 15:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. Сразу несколько взрывов прогремели в столице Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два взрыва прогремели в Кабуле: погибли не менее 10 человек

Первую бомбу активировал смертник на мотоцикле. Его целью был автобус, в котором находились сотрудники афганского министерства шахт. Позже сработало еще одно взрывное устройство. Жертвами атак стали не менее 10 человек. Более 40 пострадавших с различными ранениями доставлены в больницу.

Два взрыва прогремели в Кабуле: погибли не менее 10 человек

Пока ответственность за нападения не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Два взрыва прогремели в Кабуле: погибли не менее 10 человек

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Новости Афганистана. Сразу несколько взрывов прогремели в столице Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первую бомбу активировал смертник...
 
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