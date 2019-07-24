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В Новополоцке студент из Конго укусил мужчину во время драки

25.07.2019 15:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Новополоцке студент из Конго причинил телесные повреждения мужчине.

По информации УВД Витебского облисполкома, двое иностранных студентов подготовительного отделения вуза проводили вечер в компании знакомой. Между ней и одним из парней произошел конфликт. Свидетелем ссоры стал прохожий, который заступился за женщину. Произошла драка. В ходе нее уроженец Конго укусил оппонента.

После случившегося студенты из Африки и их знакомая поспешили скрыться на такси, но водитель отказался их везти. Женщина начала громить автомобиль.

В настоящий момент для дачи правовой оценки действиям 33-летней женщины материалы направлены в Следственный комитет. По факту причинения телесных повреждений мужчине назначена судебно-медицинская экспертиза.

В конце осени в Минске конфликт двух компаний у кафе перерос в драку.

Ее участники достали биту и бензопилу (читать далее).

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Новополоцке студент из Конго причинил телесные повреждения мужчине. По информации УВД Витебского облисполкома, двое иностранных студентов...
 
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