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В Новополоцке студент из Конго укусил мужчину во время драки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Новополоцке студент из Конго причинил телесные повреждения мужчине.
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После случившегося студенты из Африки и их знакомая поспешили скрыться на такси, но водитель отказался их везти. Женщина начала громить автомобиль.
В настоящий момент для дачи правовой оценки действиям 33-летней женщины материалы направлены в Следственный комитет. По факту причинения телесных повреждений мужчине назначена судебно-медицинская экспертиза.
В конце осени в Минске конфликт двух компаний у кафе перерос в драку.
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Новости Беларуси. В Новополоцке студент из Конго причинил телесные повреждения мужчине. По информации УВД Витебского облисполкома, двое иностранных студентов...
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