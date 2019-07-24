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В Перу проснулся вулкан: население 7 деревень экстренно эвакуируют
Источник материала: СТВ
Новости Перу. Экстренная эвакуация населения объявлена в Перу: здесь проснулся вулкан Убинас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огнедышащая гора активно выбрасывает клубы пепла и раскаленные камни. Покинуть свои дома должны жители всех прилегающих к вулкану населенных пунктов.
Речь идет о семи деревнях. Люди будут размещены в лагерях временного пребывания до тех пор, пока не минует опасность.
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Новости Перу. Экстренная эвакуация населения объявлена в Перу: здесь проснулся вулкан Убинас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огнедышащая гора...
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