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Из-за грозы в Индии погибли более 50 человек, ещё около 10 пострадали

25.07.2019 15:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. Жертвами грозы в Индии стали более полусотни граждан. Еще около десяти человек доставлены в больницы с травмами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за грозы в Индии погибли более 50 человек, ещё около 10 пострадали

Причиной гибели людей стали молнии. Случаи смертей зафиксированы в двух восточных штатах Бихар и Джаркханд.

Из-за грозы в Индии погибли более 50 человек, ещё около 10 пострадали

Власти страны распорядились выплатить родственникам погибших компенсации и предоставить необходимое лечение всем пострадавшим.

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Новости Индии. Жертвами грозы в Индии стали более полусотни граждан. Еще около десяти человек доставлены в больницы с травмами, сообщили в программе Новости «24...
 
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