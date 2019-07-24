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Из-за грозы в Индии погибли более 50 человек, ещё около 10 пострадали
Источник материала: СТВ
Новости Индии. Жертвами грозы в Индии стали более полусотни граждан. Еще около десяти человек доставлены в больницы с травмами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причиной гибели людей стали молнии. Случаи смертей зафиксированы в двух восточных штатах Бихар и Джаркханд.
Власти страны распорядились выплатить родственникам погибших компенсации и предоставить необходимое лечение всем пострадавшим.
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Новости Индии. Жертвами грозы в Индии стали более полусотни граждан. Еще около десяти человек доставлены в больницы с травмами, сообщили в программе Новости «24...
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